【救妻同學會．專訪】為入屋拍TVB劇？　李任燊：我覺得係好事！

是做記者入行久了嗎？

近年每逢無綫一有新劇，總會有些同事說：「又係呢幾個演員呀？」

的而且確，近年無綫正面臨離巢潮，佘詩曼、胡定欣、鍾嘉欣、林峯、吳卓羲、黃宗澤等等歷代一線花旦和小生紛紛拍戲或往內地發展，導致近年出現人才荒，留守TVB的演員需要參與多部劇集演出，感覺像不斷重複重複又重複，結果張衛健回娘家參演《大帥哥》、馬德鐘出演《跳躍生命線》、謝安琪參演《殭》等消息就成為觀眾的「大新聞」。而最近熱播中的周日劇《救妻同學會》中出現多張新面孔，除了見慣見熟的胡鴻鈞、劉佩玥之外，相信不少家庭觀眾對其他演員都非常陌生。

Google一下《救妻同學會》wikipedia，資料少得可憐，但搜尋到的劣評連結卻有一大堆。主要有三宗罪：1）青春劇演員並不青春；2）平行時空跳動太過反覆；3）說故事能力極差。（劇照）

首次拍劇衝擊大 應付大量群戲：我會記埋其他人講咩

看過《救妻同學會》的觀眾，由胡鴻鈞飾演的主角李恩朗在青年宿舍中被稱「思朗」，某程度上是由羅諾信不斷重覆將名字讀錯而做成的，而飾演羅諾信的演員，名為李任燊（Kyle），一位來自電影圈，首次為無綫拍攝劇集的演員。

對於第一次拍劇無綫劇集，Kyle感受良多，尤其在劇本對白方面，跟拍電影實在相差太遠：「呢套劇有好大量嘅群戲，台詞亦都好多，群戲嘅時候我好在意，會記好多嘢，演員人數都多啲，十個人一齊講嘢，我會記埋其他人講咩。」

記得周潤發、四大天王、周星馳、梁朝偉、劉青雲等均是先拍電視劇再闖電影圈，而Kyle則反其道而行，莫非是為了「入屋」？他說：「其實每個人都會同我講，一見到我拍TVB就話好，因為入屋，咁我都覺得係好事嚟，冇咩唔好。」

Kyle能夠參演《救妻》，原因是監製關樹明曾看過他在電影《私人會所》的演出，Kyle：「個關鍵係個角色上面有個轉變喺度，可能佢喺嗰度見到我嘅特質，做到一個反差大嘅角色，呢樣嘢係我好開心。」（梁碧玲攝）

為《救妻》劣評如潮解畫：一套劇好少咁多個時空

自從《救妻同學會》啟播之後，網民的批評聲音非常之大，但作為主演之一的Kyle未有因此而感到失落，反而大讚神奇：「記得我哋一班演員同監製一齊去睇第一集出街，我係好驚訝原來真係咁多人睇。當然，每個人都有自己意見，鍾唔鍾意乜都好，但佢哋嘅反應真係快到係即時，我係覺得好神奇。始終同之前我拍電影好唔同，拍完到上畫都已經隔咗一段時間，仲要睇到返到屋企啲人先開始留言。」不過面對劣評，Kyle亦嘗試為劇集解話：「我所知嘅電視劇，相對地好少有咁多個時空，而新嘅嘗試亦好有難度，新嘅亦都好有挑戰性，大家畀多少少耐性，慢慢去理解。」

入無綫拍劇很辛苦嗎？Kyle：「我個人有少少變態，係鐘意俾人折磨，我好享受嗰啲，朝頭早頂唔順我真係好想瞓覺，但唔得，要開工，然後撐上去嗰啲我好享受，我覺得自己好有生命，好似係生命入面每一分每一毫一點一滴都演緊戲。」（梁碧玲攝）

拍《G殺》遇上四個字

能夠在無綫的劇集中演出，對Kyle而言是一總演技上的磨鍊：「我覺得演員係需要彈性，絕對唔能夠話只係演同一個範疇。」《救妻》只是第一部，之後他又會再參演無綫的另一部劇《禍後（暫名）》。而Kyle亦同時繼續在電影圈打拼，在新片《G殺》（2019年香港公映）中擔任主演：「喺《G殺》入面我撞到四隻字，收到嘅時候覺得躊躇、緊張同埋好大壓力。」

李任燊在電影《藍天白雲》中飾演過鄧麗欣的丈夫。（梁碧玲攝）

曾半年沒工開 留在家中模仿劉青雲演戲

雖然李任燊自覺事業稱得上平步青雲，但亦遇到過失意的時候，試過約半年完全沒工作。180日對演員來說並不多，而Kyle亦沒有將時間白白浪費：「不斷睇戲，不斷睇書，冇人嘅時候就匿埋喺房，想像好多畫面，無啦啦自己喺間房度又笑又喊，好似黐咗線咁樣，（例如？）例如劉青雲喺《掃毒》入面，佢坐喺一間病房，病床，又喊又笑。我自己嘅推斷就係，個劇本應該淨係得一個三角形，四個大字『又喊又笑』。我覺得呢四個字係最難演嘅！」

在《G殺》中，Kyle就遇到「又喊又笑」這四個大字，亦好慶幸自己都收貨：「我拍緊嗰時嘅記憶我都係冇咗，我淨係記得我完咗係踎咗喺度。我後尾睇返見到自己做到呢件事，我係覺得好神奇。我記得我做完隻手係紅晒，但我唔記得自己做咗啲咩。（有目標嗎？）攞影帝囉！我覺得做演員一定要有一個實在目標去行，想做一個角色係應該，係本份。竟然我作為一個香港嘅演員，我最想嘅就係影帝，好老實。當然唔可以好虛無飄渺咁去追啦，但首先要認真對待每一個角色，我先有機會掂到，攞唔攞到唔知。」

李任燊在演出之前都會有一個小習慣：「我會行入廁所，望住塊鏡，望住自己，唔係睇自己靚唔靚仔，係同自己講我今日要做嘅係咩角色，一定要望得到自己個眼神有嗰種感覺嘅先至會出門口。」（梁碧玲攝）

李任燊曾在2011年的校花校草選舉中得到過冠軍，對於自己獲樣子上的稱讚，李任燊更希望獲得觀眾對自己演技上的認同。

李任燊其實都真係幾靚仔：