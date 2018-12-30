【新城勁爆】點解要反擊外國辱華歌曲？　MC Jin：我想囉！

MC Jin真係驚喜嘉賓之一。（葉志明攝）

MC Jin日前（12月29日）出席《新城勁爆頒獎禮2018》，上台之演唱兩首歌曲之餘還替大會頒發多個獎項。回到後台之際，MC Jin還表現的相當興奮。MC Jin接受《香港01》訪問時指，自己在2008年到香港發展時也曾在新城頒獎禮上領獎。「我仲記得寫嗰首歌（歌名：ABC）係24歲，呢個呃唔到人，因為有句歌詞係『我今年24歲真係無乜變』，如果再唱就要Update下變做『我今年36歲...』。」

聽MC Jin唱Live真係好正。（葉志明攝）

外國Rapper Lil Pump歌曲中辱華 MC Jin一分鐘rap完美KO

近日拉美裔Rapper Lil Pump在Instagram上發佈的新歌《Butterfly Doors》中有辱華成份，而MC Jin其後就rap了一段50多秒的rap反擊。MC Jin說：「有時啲嘢就係，喂，我想囉。你話呢個係咪rapper精神，有啲嘢諗到，想表達，但係我表達並唔係因為大家想我去表達，係因為我真係發自內心去表達。點解我第一句就話：『This is not a Dis song。』因為我想回應嘅並唔係呢個人物，亦都唔係回應呢一刻大家關注嘅熱點。我哋想Focus嘅其實係個問題，個問題就係，2019都嚟啦，大佬，你就算係要種族歧視，都搵啲新鮮啲啦。我13歲開始Battle嘅時候，都已經係呢啲『你個Ching Chong』，我哋可唔可以先進啲吖？」