【拾芳】林德信對角色有共鳴一樣愛音樂　自爆細個曾追星

電影《拾芳》將梅艷芳與歌迷之間相處的四段真人真事編寫成劇本，並搬上大銀幕，而電影的首映禮就在12月30日，即梅艷芳死忌當日舉行。問到主演之一的林德信（Alex），他直言出演《拾芳》這部電影對他有很大意義：「《拾芳》對我嚟講真係有好多意義，多到我都唔知由邊度開始講好......我以自己個角色故事為例，主角嘅父親好早就過咗身，同埋屋企好窮，但係主角嘅夢想就係去外國讀音樂，好在梅姐當年原來設立過一個慈善基金，目的就係幫助好似主角咁樣嘅青年去追夢。我知道呢件事之後真係好感動！」此外，Alex亦表示自己對角色非常有共鳴：「我同主角一樣細細個嘅時候都會抱住支結他，幻想自己有一日變得好受歡迎，可以同大家分享自己嘅音樂，所以演繹呢個角色嘅時候我都好容易投入去做。」

《拾芳》之外，其實Alex現實生活都有試過追星：「細個嘅時候試過寫信比自己欣賞嘅一個美國歌手，信入邊我同佢講左好多佢嘅歌感動到我嘅地方，同埋我喺佢身上學習到嘅嘢，回望依家粉絲同偶像交流嘅渠道變咗社交媒體，其實我有時都會覺得少咗份親切感。」

Alex得知梅姐原來曾經設立慈善基金幫助沒有經濟能力追夢的少年後，他表示十分感動，也希望這種精神能夠傳承下去。（梁碧玲攝）

此外，2018年即將過去，Alex亦總結了一件自己認為最感恩的事：「我今年最感恩就係同曾若華Jude一齊合作做咗一首合唱歌《On The Road》，其實一開始我哋傾合作係冇諗過可以出到一首咁認真嘅作品公開比大家睇，到後來作曲，拍MV，最後完成得到成首歌，我真係好感恩。」