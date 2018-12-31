倪晨曦宣布封盤　公開男友驚喜求婚細節︰佢好似識穿越一樣

2018年的最後一天，又有喜訊，就係倪晨曦（Elva）在IG公開男朋友「V先生」的求婚短片，正式宣布已與圈外男朋友訂婚，女神封盤了！

女神要嫁人了！大家唔好太傷心！（影片截圖）

「我想了很久很久，這件事是人生中那麼重要的時刻，也是今年讓我感觸最深的一件事，想要分享給你們，那就是我訂婚了！」Elva在IG寫了半百字感言，交代男友求婚的始末和感受。她說男朋友是在巴黎時裝周期間求婚的，還夾埋髮型師一齊給她驚喜，騙她說銀包不見了，當她回頭去找銀包的時候，原本應該在香港的男朋友竟然突然出現在眼前，她笑言還以為他「穿越」了！

Elva大讚V先生是全世界對她最好的男人。（IG圖片）

在求婚短片中，只見V先生說了一堆說話，然後Elva又笑又哭，「他說了好多好多但我都不記得了，只是一個勁的哭，因為我好感動！！」Elva仲將男友讚到「天上有，地下無」，大家準備好黑超，因為真係勁閃：「沒有想過他會選擇在我覺得最浪漫的城市向我求婚，我們在一起也很少討論關於結婚的事，因為他知道我太愛工作了他總是默默的在我身邊不斷的付出，給我一個溫暖的避風港，這個全世界對我最好的男人，永遠都把我放在他前面，包容我照顧我，對自己總是超級節省，但把最好的都留給我，上輩子一定是做了什麼好事，這輩子有這樣的疼愛，原來安定下來的心感覺是那麼的踏實。」

恭喜女神獲得幸福！（IG圖片）

見到女神得到幸福，隔住個mon 都覺得好感動，恭喜Elva！因為妳係一個女仔，所以值得一個好男人！

恭喜一對準新人！（IG圖片）