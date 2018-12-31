倪晨曦宣布封盤　公開男友驚喜求婚細節︰佢好似識穿越一樣

2018年的最後一天，又有喜訊，就係倪晨曦（Elva）在IG公開男朋友「V先生」的求婚短片，正式宣布已與圈外男朋友訂婚，女神封盤了！
女神要嫁人了！大家唔好太傷心！（影片截圖）
「我想了很久很久，這件事是人生中那麼重要的時刻，也是今年讓我感觸最深的一件事，想要分享給你們，那就是我訂婚了！」Elva在IG寫了半百字感言，交代男友求婚的始末和感受。她說男朋友是在巴黎時裝周期間求婚的，還夾埋髮型師一齊給她驚喜，騙她說銀包不見了，當她回頭去找銀包的時候，原本應該在香港的男朋友竟然突然出現在眼前，她笑言還以為他「穿越」了！
Elva大讚V先生是全世界對她最好的男人。（IG圖片）
在求婚短片中，只見V先生說了一堆說話，然後Elva又笑又哭，「他說了好多好多但我都不記得了，只是一個勁的哭，因為我好感動！！」Elva仲將男友讚到「天上有，地下無」，大家準備好黑超，因為真係勁閃：「沒有想過他會選擇在我覺得最浪漫的城市向我求婚，我們在一起也很少討論關於結婚的事，因為他知道我太愛工作了他總是默默的在我身邊不斷的付出，給我一個溫暖的避風港，這個全世界對我最好的男人，永遠都把我放在他前面，包容我照顧我，對自己總是超級節省，但把最好的都留給我，上輩子一定是做了什麼好事，這輩子有這樣的疼愛，原來安定下來的心感覺是那麼的踏實。」
恭喜女神獲得幸福！（IG圖片）
見到女神得到幸福，隔住個mon 都覺得好感動，恭喜Elva！因為妳係一個女仔，所以值得一個好男人！
恭喜一對準新人！（IG圖片）
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最初是想寫一下2018年的總結 翻開相冊看回這條影片 我想了很久很久這件事是人生中那麼重要的時刻 也是今年讓我感觸最深的一件事 想要分享給你們 那就是 我訂婚了！ 這件事的發生完全出乎意料 在巴黎時裝周工作的下午 只有我一個人知道的行程 就在工作完離開的時候 髮型師Green騙我她的錢包不見了 我抱著相機就沖回拍攝現場 突然V先生出現在橋上 當時真的大腦一片空白 完全傻掉 有閃過一下在想難道他穿越了 明明早上還在whats app上和在香港的他說晚安 為什麼會在這個瞬間出現 他說了好多好多但我都不記得了 只是一個勁的哭 因為我好感動！！ 沒有想過他會選擇在我覺得最浪漫的城市向我求婚 我們在一起也很少討論關於結婚的事 因為他知道我太愛工作了 他總是默默的在我身邊不斷的付出 給我一個溫暖的避風港 這個全世界對我最好的男人 永遠都把我放在他前面 包容我照顧我 對自己總是超級節省 但把最好的都留給我 上輩子一定是做了什麼好事 這輩子有這樣的疼愛 原來安定下來的心感覺是那麼的踏實 2018的最後一天 感恩所有的一切 2019一定會是一個更好的開始❤️ . . . . . #獵豬行動成功 #thebestmomentin2018 #Imengaged