《親親我好媽》14歲「嚴茜聰」褪去稚氣　亭亭玉立變型格少女

TVB劇集《親親我好媽》雖然已經播完3年，但劇中一眾演員感情要好，不時相約聚會，「嚴生嚴太」黃智賢同江美儀日前上載嚴家的「全家福」，二人仲將三年前的全家福，同今次的全家福合併對比，飾演嚴茜聰的童星熊子逸愈大愈靚女，今年14歲的她褪去稚氣，散發少女味。

黃智賢和江美儀分別在IG上載兩張當年今日的「全家福」，當中飾演嚴茜聰的童星熊子逸（左二）已經長得亭亭玉立。（IG圖片）

熊子逸去年赴新西蘭讀書，近日回港度假，唔見兩三年，真係女大18變，她熱愛跳舞，鐘意作型格hip -hop 打扮，童星出身的她，非常懂得在鏡頭前擺Pose，難怪收穫不少粉絲。

14歲的熊子逸褪去稚氣，帶有星味。（IG圖片）

熊子逸有一個悲慘的身世，弟弟在她8歲時救患上白血病，她捐骨髓救細佬，但骨髓出現排斥，細佬最終不治；到她9歲時，又親眼目睹表哥不幸被跳樓婦人壓死，令好留下陰影；而父母之後亦離異，熊子逸有一個不容易的童年。

熊子逸現在留學新西蘭。（IG圖片）

但幸好她遇到薛家燕這位恩人。熊子逸是家燕媽媽藝術中心的學生，家燕姐見子逸非常懂事，亦有演戲天份，於是引薦對方拍劇當童星。在熊子逸那些不容易的日子裡，家燕姐對她照顧有加，曾接她到家中暫住，期間子逸經常匿埋喊，當時家燕姐要到杭州登台，都帶住子逸，非常保護子逸。

家燕姐當年對熊子逸照顧有加。（IG圖片）

作為童星，熊子逸面對鏡頭駕輕就熟。（IG圖片）