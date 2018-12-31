吳青峰突然宣布退出：講了一千萬次蘇打綠不可能解散！

台灣樂團「蘇打綠」於2016年金曲獎後宣布休團，當時已經有大批粉絲感到不捨，而最近亦又不時傳出樂團不和並將會解散的消息，但想不到「蘇打綠」還真不能完完整整邁步2019年。

青峰道明退出原因：有種依賴的心態！

2018年12月31日大除夕，吳青峰與經理人林暐哲在Facebook發共同聲明，宣合約期滿之後會各走各路，即意味著青峰將會退出樂團另有發展。青峰在聲明中表示「覺得該對自己的生命負責了」，而退出的原因是「有種依賴的心態，好像其實對自己不負責任，也好像把責任丟到別人身上。」而青峰為免外界誤會，也在留言區強調蘇打綠並沒有解散，當中也沒有不和，退出是個人選擇。

（Facebook）

聲明全文如下：

我們的新年祝福

From青峰與暐哲

一年前，因為暐哲還有很多人的鼓勵，青峰決定自己出來唱歌了。這期間，青峰跨出了很多沒嘗試過的角色，在暐哲的鼓勵下，青峰去了《明日之子》，做了一些不一樣的音樂，也嘗試自己當製作人，其實說不害怕是騙人的，但也就一起戰戰兢兢走了過來，而且真的收穫良多。

有時候，青峰看起來很被動，但是被暐哲推了一把之後，就會很積極。一年後，隨著合約到期，青峰思考了許久，那個被鼓勵，也被保護得很好的一個孩子，有種依賴的心態，好像其實對自己不負責任，也好像把責任丟到別人身上。

所以，青峰覺得該對自己的生命負責了，暐哲也支持這個勇敢的決定。

一直以來，我們累積了難以言喻的情份，在工作上無條件信任，在音樂上總是默契同步，像父子，又像是好友；是師徒，有時候又密切到開玩笑說是在談戀愛嗎？

接下來，青峰會自己處理自己的工作事務。有一種孩子要成家的心情，父子面對這一刻也都有點捨不得，但我們相信，不管我們各自做着甚麼事，那種心裏的關心跟陪伴都會在的。

音樂是我們兩個人的最愛，青峰的音樂之路將有全新的狀態；暐哲的音樂之路有女兒陪伴，將全心投入兒童音樂。將來不管彼此做甚麼，都會支持也祝福，也請大家給我們一點祝福與陪伴，替我們加油。

感謝大房小山團隊堅持努力，陪伴到最後一天，最後一刻，對於他們的辛苦和專業真的感激不盡，謝謝他們。

祝大家新年快樂！

青峰 暐哲

吳青峰及其經理人林暐哲於除夕下午，突然在吳青峰的facebook專頁發表公開信《我們的新年祝福》，宣布青峰將離開的2004年出道的蘇打綠（吳青峰facebook專頁圖片）

吳青峰親自在微博回覆粉絲，否認蘇打綠會解散：「大家不妨把吳青峰個人跟蘇打綠看作兩條線，並不互相抵觸哦！」（微博圖片）