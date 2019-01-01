【2019跨年】崔宇植首次訪港跨年　2019願望：好想帶蛋撻返韓國！

韓國小鮮肉演員崔宇植，除夕夜（31日）來到香港MOSTown新港城中心，出席「最炫MOSTown跨年之夜2019」倒數活動。這次更是崔宇植出道而來首次到訪香港，近距離與粉絲互動。同場亦有4位TVB劇集《平安谷之詭谷傳說》中的「少婦聯盟」── 陳凱琳、龔嘉欣、譚凱琪及陳庭欣一同參與倒數。

崔宇植今早抵達香港機場時，已獲數十名女粉絲，帶同應援手牌和鮮花接機。今晚的倒數活動中，亦吸引了大量粉絲到場支持。崔宇植一出場就立即用廣東話說：「大家好，我係崔宇植，新年快樂！」對粉絲打招呼。第一次來到香港，曾演《屍殺列車》的他先稍作自我介紹，講到雖然大家未必認識他，不過也非常感謝粉絲熱情支持。

崔宇植難得來到香港，當然少不了與粉絲近距離互動一番。（梁碧玲攝）

由於崔宇植首次訪港，所以大會貼心為歐爸一次過準備蛋撻、雞蛋仔、菠蘿包和砵仔糕等香港地道美食。他首先拿起雞蛋仔試味，講到與韓國的窩夫非常相似，怕中伏的他更搞笑地問主持：「裏面沒有放Wasabi吧？」多種小食當中，崔宇植似乎最喜歡蛋撻，仲話好食到想直接帶返韓國。問到2019年新年願望，他最希望大家都身體健康和工作順利，只要大家再邀請他來香港，崔宇植表示一定會再來見大家。

崔宇植2019年預告有3至4套作品推出，請粉絲多多期待！（梁碧玲攝）

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仲有陳凱琳、譚凱琪、龔嘉欣、陳庭欣添：