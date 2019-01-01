Jennie@BLACKPINK與Kai@EXO被踢爆拍拖　 IG泄露戀愛玄機！

韓國傳媒Dispatch每逢元旦都會爆出頂級明星拍拖的偷拍照，過往曾踢爆少女時代允兒與李昇基、JYJ金俊秀與EXID的Hani、Rain與金泰希等人的戀情，而2019年Dispatch就選擇公開現時炙手可熱的偶像EXO的Kai與BLACKPINK的Jennie幽會時的照片！

今年Dispatch新年第一擊的主角是XO的Kai與BLACKPINK的Jennie！（Viu《K1頭條》提供）

Kai的IG相片背後原來隱藏着戀愛秘密。（網上截圖）

Dispatch拍到EXO的Kai與BLACKPINK的Jennie在公園的幽會照。（Viu《K1頭條》提供）

Dispatch以Kai去年11月25日發布的Instagram帖文作為報道開首，記者指出Kai其中一張照片是由Jennie操刀，因為當日Kai接載Jennie到公園散步，兩人手牽手度過安靜而甜蜜的時光，Jennie更為Kai拍下散步照片，之後Kai再上傳至Instagram公諸同好。

Kai到Jennie寓所樓下接載對方到公園散步。（Viu《K1頭條》提供）

Dispatch又指出，Kai和Jennie在10月3日發布身處巴黎鐵塔下的照片，認為兩人當時一同到巴黎鐵塔拍拖；另一方面，Kai在12月5日從美國夏威夷返抵韓國後，即使抵受着時差和長時間飛行的疲累，仍立刻直奔Jennie寓所，所以Dispatch形容Kai對Jennie相當熱情。

Kai和Jennie上傳巴黎鐵塔的照片，Dispatch認為相當有可疑！（Viu《K1頭條》提供）

Kai剛從美國返抵韓國，仍急急腳與Jennie見面。（Viu《K1頭條》提供）

此外，Dispatch認為兩人衣着非常相似，Kai與Jennie均喜歡戴冷帽、格仔圖紋頸巾和帆布鞋，也愛以泰迪熊外套配淺色牛仔褲，可見Kai與Jennie口味相當一致。對於兩人戀愛的報道，Jennie所屬的YG娛樂坦言事前全不知情，現正確認是否屬實，而Kai所屬的SM娛樂則未有回應。

Kai與Jennie衣着品味非常相似，或成為兩人投契的原因。（Viu《K1頭條》提供）