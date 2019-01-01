連詩雅上載母女合照引起嘩然　連媽媽駐顏有術真實年齡竟然係……

女人唔補好易老，特別係25歲之後新陳代謝減慢，更要加倍努力﹗連詩雅外表依舊青春，但其實原來已經默默踏入30歲大關。不過呢日嘅討論重點並唔係Shiga，而係連媽媽﹗

Shiga外表同動靜都仲好少女，其實已經係30歲輕熟女啦。（連詩雅IG）

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大除夕晚Shiga著上紅噹噹上衣，做孝順女陪連媽媽撐檯腳食西餐，仲感性留言話：「她這一年經歷一場大手術，再過了70大壽。現在算是精神奕奕，這一年讓我更珍惜我們相處的每一秒。2018年的最後一個晚餐一定要跟她一起﹗祝願大家2019年都身體健康，多珍惜與愛的人一起的時光。」

18年大除夕，Shiga做孝順女陪媽媽食晚餐，意外爆出連媽媽原來已經70歲﹗（連詩雅IG）

網友們除咗大讚Shiga好孝順，亦對連媽媽駐顏有術嘖嘖稱奇。相片中連媽媽著上彩藍色毛衣，化上淡妝紅粉緋緋，皮膚相當滑溜仲唔多覺有皺紋，兩母女拍埋一齊完全唔覺差成40歲咁多﹗網友紛紛留言話：「伯母好後生 邊似70歲﹗50就差唔多。」「She’s so young and pretty!!!」

其實Shiga同媽媽感情真係相當好，每年母親節同媽媽生日，點都抽時間同佢慶祝。（連詩雅IG）