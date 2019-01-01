【開心速遞】大小姐將要嫁畀Jacky　送水輝祈求無痛失戀方法

大小姐同送水輝面臨分手。

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面最受歡迎的CP，大小姐 （林淑敏飾） 同送水輝 （許家傑飾） 一段愛戀隨住2018年的結束，亦將近來終結，說的就是昨晚除夕夜播出的一集劇情。呢集講大小姐在爸爸龍敢威施壓下，被迫接受了Jacky （黎振燁飾） 求婚。Jacky突然舉行了一個驚喜求婚party，更叫來了雙方家長以及名流紳商來做見證，毫不知情的大小姐得悉後真是嬲到震，但在爸爸兇狠的眼神之下唯有答應。而最慘的是送水輝是透過網上的即時新聞才知道大小姐將要嫁人了。

Jacky向大小姐求婚。

大小姐雖然好愛送水輝，但她並不願意為愛情放棄她作為家族生意承繼人的權利，所以一直都不敢違背爸爸的意思，寧願犧牲與送水情的一段感情。她和送水輝都深深明白到兩人的愛戀並沒有將來，所以當送水輝知道大小姐將要嫁給Jacky時，就提出了於除夕夜分手的決定，大小姐只好無奈接受，也認為這樣對大家都好。送水輝更心痛得向天許願，希望兩人從來沒有愛過，想消除兩人相戀的記憶，令一眾劇迷睇得好緊張。幸好最後他醒覺自己真的好愛大小姐，決定不分手了，繼續愛得一日得一日。其實無明天的愛又有咩可怕，有得愛總好過無得愛，每愛多一日都當是賺了吧。

大小姐同送水輝喺分手前製造美好回憶。

一齊重溫返呢集嘅精彩片段啦。