【後生仔傾吓偈】馮盈盈入行前一心想成名　爆無綫對藝人限制

3位主持都話做藝人收入唔係外人想像中咁豐厚。

做藝人呢個行業從來都是表面風光，但背後的辛酸往往不為人知，昨晚播出的一集《後生仔傾吓偈》入面，馮盈盈 (Crystal) 、麥明詩 (Louisa) 以及陸浩明就齊齊分享他們加入娛樂圈後的得與失，又提供了一些小貼士給想要入行的年輕人。於2016年參加香港小姐贏得冠軍而加入TVB的Crystal，在未正式成為藝人之前已經有做freelance model， 她坦言當時已渴望成名：「我都係想出名嘅，即係都想有好多人認識我，咁寶寶 (她男友) 就話『不如你去選港姐啦，咁咪仲多人識。』所以我就去咗參選喇。」

Crystal坦言好想出名。

Crystal如願成為人氣藝人，備受無綫力捧兼在《萬千星輝頒獎禮2018》奪得了「飛躍進步女藝員」獎項，當然好開心啦。不過做藝人得到名利，自然也需要有所犧牲，最基本就是失去了某程度上的自由。Crystal就在節目中大爆TVB對旗下藝人的限制，她說：「我哋Artist係唔可以喺無公司嘅批准之下私自離開香港嘅。」Louisa即說：「我哋係公司嘅財產嚟。」Crystal續說：「係，無錯，我哋嘅工作安排同埋手續上係要經過公司所有部門嘅批准，同埋確認你真係無嘢做，大約等一個月之後，就可以去旅行喇。」兩人又自言絕對不會瞞住公司偷走。

Louisa話佢哋係公司嘅財產嚟。

一齊重溫下今集嘅精彩片段啦。