【2019跨年】汪峰獻唱狂噴煙變「加濕器」　網民恥笑：煙癮真大

47歲的內地搖滾歌手汪峰，昨晚（31日）登上北京衛視在黑龍江哈爾濱舉辦的跨年晚會「2019跨年冰雪盛典」，因為當晚的場地設於戶外加上氣溫是零下度數的關係天氣相當寒冷，搞到汪峰一開唱的時候嘴裡就不停噴煙而出，被網友嘲笑係「人體加濕器」十分好笑，影片在網上遭到瘋傳。

汪峰在黑龍江演唱掀起網上話題。（網上圖片）

有「東方莫斯科」之稱的哈爾濱，據知昨晚的氣溫是零下負12度左右，不過完全唔影響當地市民出來倒數。而作為表演歌手之一的汪峰當晚就身穿一襲黑色金圖案的高領毛衣，手上戴著皮外套，乍看之下同台下觀眾相比仍然覺得單薄，更何況自己一個人在冰雪相伴的大舞台演出。

演唱《像夢一樣自由》的汪峰，一開口已經不斷噴出白煙，每每唱一句白煙就噴出，可見當地的氣溫相當低，但他仍然非常專業完成表演而且水準還維持以往的高，一首首搖滾歌曲令在場人士超高興。事實上身為北方人的他都感覺到他非常寒冷，所以在表演的時候他不斷扭動身體，令身體比較暖和一點。

汪峰邊唱邊噴煙，畫面超有趣。（網上圖片）

可見當地氣溫相當的低啊！（網上圖片）

這一段「嘴裡噴煙」的影片令唔少網友爆笑，嘲笑他「自帶加濕器」﹑「煙瘾真大」﹑「自帶乾冰效果」…原來煙嗓的最高境界就是邊唱邊噴煙，十分好笑。但其實都有唔少替汪峰感到可憐，因為在當地連穿羽絨毛衣都寒冷，更何況他穿咁少真的不容易啊！