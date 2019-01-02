【叱咤2018】容祖兒首奪至尊歌曲　新一年目標：作歌畀古天樂！

容祖兒（Joey）昨晚在《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，憑歌曲《心之科學》，出道20年以來首度奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」達成大滿貫。她表示去年公司原本沒有計劃為她出廣東歌，但她卻堅持向公司say no：「點可以呢？我自己已經有兩年冇出廣東歌，我覺得今年點都要交一首喇！」Joey稱為了《心之科學》這首歌下了很大的決心，錄音過程長達半年時間，甚至在錄音途中臨時加多一段，然後叫黃偉文重新寫過歌詞，目的就是希望能對得住這首自己在2018年唯一一首推出的廣東歌。

Joey坦言得到這個獎對她來說意義重大，首次與監製舒文一起得獎更是有雙重意義：「我同佢合作咁多年做咗咁多好歌，其實《心淡》、《習慣失戀》嗰啲係從來冇攞過獎，但係如果我哋嘅樂壇努力咁多年我哋冇試過共同攞一個獎會有啲可惜，所以今日可以憑住《心之科學》攞呢個獎，好圓滿！」

容祖兒（Joey）出道20年來首度奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，更是首次與監製舒文奪獎，令奪獎無數的她在台上亦不禁流下淚來。（黃國立攝）

全個頒獎禮上的亮點落在古天樂奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，被他邀請上台的Joey笑言很驚訝古仔真的來到現場：「今日喺台上面佢都盡顯大哥嘅風範，命令我哋上台！（想唔想同古仔合作？）我作歌畀佢呀！因為下年我要朝住一啲我冇發展過嘅方向，我下年開始做唱作人，同埋曲詞編監，我第一個目標嘅歌手就係指向古天樂喇！」但古仔早就表明不會唱live，Joey願意接受嗎？她笑說：「唔唱live唔緊要，我好歡迎佢做studio嘅歌手！錄音室歌手都ok㗎！」

Joey表示新一年希望可以先放假充電，因為預計今年將會很忙，亦透露將會在香港開show。（黃國立攝）