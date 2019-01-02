【叱咤2018】林海峰勸學姜濤「忍」 Supper Moment：話忍就得咩

Supper Moment在《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》不但獲得「叱咤樂壇組合銅獎」，更連續四年奪得樂迷投選的「我最喜愛組合」。Supper Moment其後在慶功宴接受《香港01》訪問時，Sunny坦言：「估唔到連續四年可以獲得呢個殊榮，頭先喺台上，個腦空白到完全講唔到任何發言，因為當刻個腦充斥住咁多年嘅時光，或者過往大大小小演出，好難用三言兩語講曬。」

不過，今次「我最喜愛組合」實在得來不易，因為ViuTV節目《全民造星》引起參賽者組成的MIRROR殺入最後五強，深受不少年輕歌迷鍾愛的被視為獲獎大熱之一，最終成功冧莊的Supper Moment就覺得：「我諗唔同單位去攞呢個獎都有佢意義，其實之前謝安琪都講咗，冇話分輸定係贏，做音樂（目的）其實就係每一年可以健健康康，做到音樂，做到演出已經非常足夠。」

Supper Moment成功擊敗Mirror等組合，成功蟬聯「我最喜愛組合」。（梁碧玲攝）

另外，林海峰（Jan）在台上指姜濤曾自爆是處男，或許因為欠缺性經驗而深受觀眾喜愛，所以勸喻Sunny要忍！究竟Sunny會否聽Jan的勸告呢？Supper Moment均笑言：「隨緣遇到總更多啦，有啲嘢唔係話要忍就忍到嘅！」