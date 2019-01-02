【叱咤2018】成古天樂手下敗將　張敬軒：已經唔存在一個競爭喇！

《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1日）圓滿結束，張敬軒（軒仔）奪得三獎，包括「叱咤樂壇男歌手金獎」、憑《天才兒童1985》奪「專業推介叱咤十大」 以及憑《百年樹木》奪得由樂迷投票選出的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。

軒仔表示這三個獎對他和他的團隊而言是今年最好的禮物。（黃國立攝）

軒仔坦言奪「我最喜愛的歌曲」令他最有感觸：「《百年樹木》呢首歌今年可以攞到「我最喜愛的歌曲」我覺得有種好老懷安慰嘅感覺，如果冇嗰個music video（MV），冇Sunny幫我拍得咁有心，啲演員演得咁好咁有質感嘅MV，個傳播速度唔會咁快！」面對幾個強勁對手，軒仔謙虛表示大家都叮噹馬頭，更透露把票投了給周國賢的《錢七》。

古天樂加張敬軒加王菀之再加容祖兒，如果真的有這個卡士的喜劇，真的是不得了！（黃國立攝）

古天樂奪得「我最喜愛的男歌手」成為全晚焦點，軒仔表示自己完全不是古仔的對手，甚至連自己的票都投了給古天樂：「當古生出現嘅時候就已經唔存在一個競爭喇！首先佢對於樂迷來講好有新鮮感，同埋不嬲『我最喜愛』呢個獎項都唔直接同嗰年嘅音樂成績有絕對嘅關係，不過古生本身今年同阿Kay（謝安琪）同Juno（麥浚龍）嘅策動之下有個好好嘅合作，真係好犀利！」（想唔想同古生合作？）「想㗎！但我想係電影多啲囉，因為我都好想去轉行拍吓喜劇，如果我再加王菀之再加容祖兒，保證笑爆肚！」