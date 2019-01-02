【叱咤2018】古天樂台上疑似爆粗　拉埋其他歌手合唱《男朋友》

《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1日）圓滿落幕，古天樂以大熱姿態，憑住與謝安琪合唱嘅半首歌《(一個男人) 一個女人和浴室》，奪得「叱咤我最喜愛的男歌手」獎，眾望所歸，成為全晚焦點。古仔昨晚唔止開金口唱歌，更疑似在台上唔小心爆粗。

古仔以大熱姿態奪得「叱咤我最喜愛的男歌手」。（梁碧玲攝）

見到古仔得獎，而佢又咁畀面出席，大家最期待嘅當然就係佢開金口唱歌啦！佢又點會唔知大家諗乜，不過佢上到台都仲係想避吓，叫林海峰（Jan）搞吓氣氛過場就算，阿Jan話：「唔好玩我啦，係咪要玩呀？」古仔依然想推：「11點幾㗎喇喎，就嚟12點啦……」阿Jan繼續無視古仔：「唱歌吖！」知道避無可避，古仔笑住好自然咁講咗句：「X！嚟，唱囉！」隨即叫埋容祖兒（Joey）、謝安琪（Kay）、張敬軒同麥浚龍（Juno）上台一齊，因為呢班人係推佢上台嘅「幕後黑手」。本身Juno 仲點唱《今期流行》，古仔打咗個突，話「不如唱啲溫和啲嘅歌」，軒仔提議唱佢嘅首本名曲《男朋友》，Joey 仲好醒咁即刻入歌，成功迫到古仔開金口。

有冇爆粗都唔緊要啦～咁高興！（梁碧玲攝）

不過亦有網民表示聽到古仔講嘅係「挑」，而唔係粗口的「X」，不過無論如何，古仔都可以話係樂壇史上，第一個「鐘意唱歌但唔鐘意上台唱歌」嘅「叱咤我最喜愛的男歌手」。