劉德華演唱會補場有望　主辦宣布今年有機會再辦

原定舉行20場跨年演唱會嘅劉德華，於12月28號晚開場45分鐘後，因為喉嚨發炎無法再繼續表演宣佈腰斬，其後主辦單位宣布華仔患上流感，醫生建議需全面休息，取消剩餘4場（2018年12月31日至2019年1月3日）演出，所有7場的香港場次全部取消。主辦單位呢日宣佈後續安排。

劉德華於12月28號晚因為喉嚨發炎無法再繼續表演宣佈腰斬演出，當場流下男兒淚。（資料圖片）

華仔取消7場演出後一直未有再公開露面，除咗要好好休養，亦要同各單位商討後續安排。主辦單位一直呼籲持有2018年12月28日至2019年1月3日演唱會有效門票人士務必保留門票，而觀眾千辛萬苦撲飛，亦當然想有補場好過退錢。

宣佈取消七場演唱會後，一眾歌迷除咗擔心華仔健康，亦期盼主辦單位會唔會補場演出。（資料圖片）

主辦單位喺2號中午傳來好消息，佢地已經入紙紅館再申請場地：「現時香港體育館可提供申請租用的最早檔期為2019年12月。主辦機構已即時向香港體育館提出2019年12月份的場地租用申請，希望能安排補場演出。如場地租用申請成功，觀眾可選擇接受補場或退票安排。如申請失敗，主辦機構會馬上安排退票。申請能否成功，將於2019年1月31日前可獲確認。」

《AXA 安盛呈獻 My Love Andy Lau World Tour - Hong Kong 2018》-

《 演唱會申請補場及退票安排特別通告》

主辦機構 - 映藝文化娛樂有限公司，對於取消2018年12月28日至2019年1月3日共七場劉德華香港演唱會，造成八萬多名觀眾（以下簡稱“觀眾”）無法觀賞到劉德華先生的演出，再一次表達最深切的歉意。

鑒於是次為劉德華先生相隔8年再次在香港舉辦的演唱會，觀眾期待已久，故此主辦機構過去數天已積極與相關單位研究除退票外，能否安排補場演出。

因場地預訂程序，現時香港體育館可提供申請租用的最早檔期為2019年12月。主辦機構已即時向香港體育館提出2019年12月份的場地租用申請，希望能安排補場演出。如場地租用申請成功，觀眾可選擇接受補場或退票安排。如申請失敗，主辦機構會馬上安排退票。申請能否成功，將於2019年1月31日前可獲確認。

以上是主辦機構對觀眾的當前處理進度報告。

請觀眾謹記保留取消場次的完整有效門票（12月28日為門票 ，其餘日期12月29日至1月3日連票根）。最終處理方案，最遲於2019年1月31日公佈。懇請觀眾體諒。

此致

映藝文化娛樂有限公司

2019年1月2日

劉德華演唱會主辦單位於1月2號宣佈最新安排，原來已入紙申請2019年12月檔期，持有門票嘅朋友留定時間啦。（網上截圖）