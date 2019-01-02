Dear Jane主音Tim台上激凸　老婆楊洛婷甜蜜滿瀉： 老公你好勁呀

Dear Jane昨晚（1日）在《叱咤2018頒獎典禮》上奪組合銀獎時，身穿貼身皮褲的主音Tim（黃天翱）講得獎感言時被影到疑似下體激凸的照片，引起網民熱議，原來Tim當時有這個生理反應是與老婆楊洛婷（Rabeea）有關！

Dear Jane昨晚（1日）在叱咤奪得組合銀獎。（梁碧玲攝）

楊洛婷（Rabeea）今日（2日）在Instagram發文，表示今朝一見到報導就馬上問老公究竟發生什麼事，聽完後更大讚老公「好勁」：「今朝起身問佢咩事，佢話上台攞獎時諗起我喎！雖然台上佢冇多謝我但係見到佢呢個反應我已經好滿足! 老公，你好勁呀！」她更寫到「HisBiggestAsset」，暗示老公的「過人之處」，就是Tim的最大財產！

楊洛婷在IG大讚老公Tim好勁，連Tim的隊友Jackal都大讚他叻仔！（楊洛婷IG）

Rabeea之後亦更新IG個人動態，對住鏡頭說：「大家尋日有冇睇叱咤呀？有冇留意到我老公...」講完就立刻將視線望向Tim的下面，更露出幸福的笑容，看來Rabeea真的是非常幸福，實在是甜蜜滿瀉了！不少網民留言笑指Tim嫂好幽默，更大讚Rabeea真是嫁得好，更有人叫他們要好好把握機會再生仔，Rabeea對Tim如此滿意，看來應該很快會再傳來好消息了！

Rabeea望住老公Tim個樣好滿足～（楊洛婷IG Story）