陳綺明充滿戲癮想復出幕前　唔介意被重提拍過三級片往事

陳綺明（Betty）出席網台面包台的周年晚宴，問到她是否會復出幕前，她說：「我之前有同佢哋做過一個訪問，依家主要係忙於打理自己嘅活髮生意，不過我對拍劇或者拍節目都好有興趣，例如旅遊、飲食、投資等等嘅節目我都想拍，我本身求知慾好強，同埋想帶多啲資訊畀大家。」

亞洲小姐出身，拍過劇又拍過電影的她坦言仍然有戲癮，她說：「非常之有戲癮呀，我一年前拍過一部內地嘅網劇，喺澳門拍，但係個時間性唔簡單，要由朝到晚stand by，我要重新適應過，初初都吃不消，好唔慣。」

陳綺明自言好有戲癮，想再拍劇或拍節目。（黃國立攝）

由於她現在主力做生意，拍戲的時間安排好重要：「之前拍網劇拍10日戲不過要簽個幾月約，綁住咗，希望之後再拍嘢喺時間方面大家可以配合到。我要鍛練返自己嗰種專業精神，依家算係玩票性質，但都要好認真同好專業咁去做，好佩服嗰啲多棲嘅藝人。」

提到她以前曾經拍過三級片，問到她可會介意外界舊事重提，她說：「唔係好介意，因為係事實嚟，同埋當時嘅尺度同依家相差好遠，我有啲性感鏡頭都係用替身嘅。依家睇啲IG同facebook啲女仔影啲相仲性感，我嗰啲好小兒科咋，我比起依家新一代係偏保守嘅。」