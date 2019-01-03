【心冤】與謝君豪合作感壓力 惠英紅：近十年未遇咁超班嘅對手

惠英紅昨晚（2日）出席主演的福斯（FOX）迷你劇《心冤》首映禮，小紅姐表示能與超班的男對手黃秋生和謝君豪合作令她很開心，更點名指謝君豪令自己有壓力：「近呢10年都未遇過超班嘅男對手！我開頭從來未見過謝君豪，所以初頭未開工我都幾擔心我哋嘅默契。」但開機未幾就發現二人的演出方法都很相似，一拍即合：「我好多身體語言佢係完全知道，所以係幾有火花㗎，我好耐未試過有呢啲感覺喇！成10年都未試過撞到有演員會畀我覺得我唔可以有失手！」

惠英紅、小肥、周國賢、J.Arie（雷深如）及一眾《心冤》劇中演員出席首映禮。（梁碧玲攝）

小紅姐笑稱在這部劇中最大挑戰就是飾演一個Madam：「我拍咗200幾部戲我係未做過Madam㗎，我只係做過警察。但其實我對警察都好熟悉嘅，因為我係灣仔長大，又被人拉過，又訓過臭格幾日！」她表示開拍前花了一個星期時間投入角色，大約花了四五天學習說話語氣和行為，希望能夠讓觀眾一看就覺得她有Madam的感覺。

小紅姐透露在劇集尾聲會被大反派追殺，後被老公（黃秋生飾）救出，之後的劇情會留到第二季。（梁碧玲攝）

戲中與多位後輩合作，小紅姐大讚他們全部都表現很出色，亦特別點名表揚在戲中與小紅姐有多場對手戲的胡子彤、小肥及J.Arie（雷深如）：「我覺得佢哋三個真係好好，佢哋三個算係我喺呢10幾年覺得比較好認真同珍惜每個機會嘅演員。同埋佢哋好肯去問，有時唔係話我有幾多經驗就會去教，你唔問我，我亦唔會專登講去話你聽，但你肯問，我梗係自然肯去講啦！」

近日忙於舞台劇演出的小紅姐透露自己聲帶出現問題，連說話聲調都整整低了一度！（梁碧玲攝）