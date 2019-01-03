黃心美為自由離開ViuTV：逗緊份糧又冇嘢畀返佢，唔想再係咁！

黃心美（Scarlett）昨晚（2日）出席福斯（FOX）迷你劇《心冤》首映禮，在劇中飾演鑑證科人員的心美表示自己經常要對住惠英紅講對白，在這位大前輩面前令她好有壓力：「平時自己口齒伶俐，但係一對住紅姐就口都窒晒！」她表示自己第一次拍攝遇到這麼多重量級的演員，除了小紅姐，亦有黃秋生和謝君豪，她稱在三位前輩身上學習了很多東西。

黃心美、惠英紅、小肥、周國賢及一眾《心冤》劇中演員昨晚（2日）出席首映禮。（梁碧玲攝）

心美日前宣布正式離巢，由NowTV到ViuTV已經合作了八年的時光，令不少人都很好奇她的去向，究竟會不會加盟妹妹黃心穎的公司TVB呢？她笑說：「個個都問我係唔係要去TVB呢，其實我係未諗㗎，依家係處於過冷河嘅階段。離開係因為想要大啲自由度，我仲好enjoy呢一刻！」（留喺ViuTV係唔係會好限制你想做嘅事情？）「其實一路佢都好畀我好大嘅自由度，老闆好知道我放嘅比重係喺出面嘅活動主持方面。我之前有一段時間，差唔多10個月我係冇幫公司拍過任何嘢，我喺出面瘋狂接job，但係我就諗，係唔係以後都要咁樣呢？我都逗緊人哋份糧，又冇嘢畀返佢，所以我唔想再係咁樣。」

她坦言現時電視並非主流，所以她希望能在社交媒體方面能夠再加把勁，即使離開了ViuTV也不要讓人覺得自己消失了。（梁碧玲攝）

心美坦言相比起演戲方面，自己還是最愛做主持：「總係覺得係呢條路搵我嘅，好似language呀、記性方面等等，我覺得自己好適合做呢樣嘢，亦係咁多樣嘢做得最舒服嘅。」