鹿晗被傳將與女友關曉彤領證結婚　擬定於明日公布喜訊

鹿晗前年無懼激嬲粉絲而公開同關曉彤嘅戀情。(網上圖片)

韓國男團EXO前成員，現年28歲的內地男星鹿晗，無懼傷盡一班粉絲的心，於前年10月公開與現年21歲的女星關曉彤的戀情，而他宣布拍拖後，確實是流失了不少粉絲，他自己也曾承認因為認愛一事令到其人氣受到影響。不過雖則如此，仍無損他對女生的愛，兩人相戀至今一直愛得甜蜜，他認為公開戀情也是對女友一種負責任的行為，並沒有感到後悔。可見他愛得相當認真和投入。

兩人愛得甜蜜。(網上圖片)

而近日網上就瘋傳鹿晗將與女友關曉彤領證結婚，傳聞更指一對準新人會於明日 (1月4號）正式宣布這個喜訊，鹿晗工作室甚至已發了有關的新聞稿給內地傳媒做準備。男神將要封盤並公布婚訊的消息一出，即令一眾鹿晗的粉絲心碎了一地，他的工作室有見及此，亦於微博發聲明澄清。

晗將嘅粉絲知道佢同女友關曉彤領證結婚嘅傳聞即刻好傷心。(網上圖片)

該聲明的內容如下：

「網上流傳的 "鹿晗婚訊"、"鹿晗工作室通稿截圖" 均係偽造。感謝大家對鹿晗先生的關心，鹿晗工作室並未發佈任何相關消息、通稿，請大家停止傳播相關消息，同時我們也歡迎各位更多關注鹿晗先生的作品和舞台。祝大家新年快樂。」至於關曉彤方面亦回覆了內地傳媒表示有關傳聞是假的。

鹿晗工作室於微博發聲明澄清。(網上圖片)

大家一齊睇下呢位男神同埋佢女朋友嘅靚相啦。