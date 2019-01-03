【蒙面唱將】泳兒落淚透露曾因失聲迷茫　古巨基：妳值得擁有更多

香港樂壇曾經有一啲唱功了得，被睇好係天王天后接班人嘅歌手，唔知點解總係欠少少機遇，少少運氣未能再上一層樓，泳兒就係其中一人。最近佢參與內地音樂節目《蒙面唱將猜猜猜》第三季，獲得猜評團一致好評，佢仲即場模仿鄧麗君、孫燕姿同王菲嘅歌聲，以唔同嘅發音方式充份展露出佢嘅嗓音天賦，巫啟賢同鍾鎮濤都忍唔住大讚：「太厲害了！」

想當年泳兒出道即橫掃樂壇新人獎。

泳兒（Vincy）以「一枝花仙子」嘅身份參與《蒙面唱將猜猜猜》，喺上一集嘅節目入面佢呢個造型一出場，就俾被網民話係得罪造型師系列。新一集Vincy翻唱咗內地創作女歌手陳粒嘅《易燃易爆炸》。Vincy喺節目上大晒唱功，真假音轉換遊刃有餘，把聲一時溫柔、一時厚實，剛柔並重。唱到高潮位時，爆發力極強，猜評團之一嘅古巨基話：「她的Live永遠都這麼好！」巫啟賢亦大讚佢「變化莫測」；吳青峰直頭話佢係「原唱摧毁機」，「讓原唱的陳粒壓力很大。」

「一枝花仙子」呢個造型，又真係特別咗少少……

Vincy感性分享，有一年時間失聲令佢相當迷茫：「因為家裏有事發生，壓力很大，突然唱不了歌，就連說話也很辛苦。真的有想過放棄當歌手。但我真的非常喜歡唱歌，我想進盡很多不同的方法去醫治自己的聲帶。就真的這麼巧，今年剛好遇到這個節目之前，我的聲音是剛剛癒合了，還可以在舞台上唱歌，所以我特別感動。」揭開面具後，Vincy話香港朋友對佢比較熟悉，喺街上見到都會同佢講好鍾意聽佢嘅歌：「但是這個讚美在我失聲的那一刻，對我來說是非常的心如刀割，因為我可能再沒有辦法唱歌了⋯⋯」之後仲忍唔住喊咗出嚟，「所以非常非常感謝這個舞台給我這個機會，讓大家可以去認識我。」基仔亦有感而發，仲眼紅紅咁同Vincy講：「你真的很好，很努力，你是值得擁有更多的機會。」場面感人。