《男朋友》與宋慧喬束草甜蜜相擁　朴寶劍深情獨白冧爆觀眾

韓國tvN人氣韓劇《男朋友》上星期因為聖誕節和臨近年尾而暫停播映，所以昨晚（2/1）復播時，一眾劇迷都非常雀躍。昨晚播出的《男朋友》第9集中，雖然宋慧喬（飾演車秀賢）和朴寶劍（飾演金振赫）打得火熱，不過朴寶劍的同學在網上發帖，指朴寶劍是靠外貌得到宋慧喬的芳心，並密謀成為童話集團的老闆，引起網民熱烈討論。

朴寶劍慘遭舊同學抹黑，宋慧喬當然好心痛。（影片截圖）

宋慧喬為免影響朴寶劍，於是想與男友分手，而朴寶劍就提出與喬妹分開一段時間。（影片截圖）

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宋慧喬覺得朴寶劍之所以被人抹黑，全因被自己的名氣連累，所以欲與男方分手，而朴寶劍則提出兩人暫時分開一下。在冷靜期間，宋慧喬和朴寶劍才發覺非常思念對方，朴寶劍還特意重返兩人度過幸福時光的束草散心。宋慧喬得悉後趕赴當地見男友，兩人見面後緊緊擁抱在一起，第9集就以朴寶劍深情讀出「若波浪是大海的事，那麼思念你是我的事」作結，令女觀眾都完全冧爆！

可能太想念男友，於是喬妹到兩人一起去過的地方懷緬過去。（影片截圖）

至於朴寶劍則獨自重返束草。（影片截圖）

再次見到宋慧喬，朴寶劍開心得與對方緊緊相擁。（影片截圖）

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不過今晚播出的第10集，朴寶劍將會再次前往與宋慧喬邂逅的地方古巴，宋慧喬知道後立刻前往古巴，究竟兩人之間發生了甚麼事？朴寶劍和宋慧喬又能重修舊好嗎？各位劇迷要留意今晚播出的《男朋友》，而黃Viu煲劇平台在韓國《男朋友》播出後四小時上傳中文字幕版本，劇迷可以第一時間追睇！

宋慧喬追隨朴寶劍的步伐到古巴，究竟兩人之間發生甚麼事？（影片截圖）