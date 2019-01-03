【愛的紋身】Justin Bieber眉上紋「Grace」　老婆都有對應圖案

24歲的加拿大小天王Justin Bieber同22歲的星二代模特兒Hailey Baldwin一直愛得高調，時常在IG放閃，兩人在去年結婚之後，Hailey Baldwin還將自己的姓名改作Hailey Bieber，真是「以你的名字呼喚我」。

眾所周知，Justin Bieber是一位紋身愛好者，全身幾乎已被紋身填滿，而且上半身的大部分圖案都是一次過完成，差不多花了100小時。即使身上已經鮮有空位，不過Justin Bieber並沒有放棄紋身，近日，他公開了自己的新紋身，在眉毛上紋了英文「Grace」，據其好友透露，這是他同太太的情侶紋身，Hailey Baldwin也有相對應的圖案，不過就未公開。

能將「愛的紋身」紋在臉上，看得出Justin Bieber對Hailey Baldwin的愛非常深厚，也代表他對這段婚姻的信心，或者這也是是象徵著兩人都是各自生命中的一部分，希望他們能一直幸福下去。

Justin Bieber自從同Hailey Baldwin一齊之後，一直愛得甜蜜，愛得高調，近日他公開愛的紋身，在眉毛上方紋「Grace」，而Hailey也有相對應的紋身。（IG圖片）