【降魔的2.0】馬明繼續做的士佬　有為「復活」些粉龍貓冇得留低

自宣布開拍《降魔的2.0》，不少網友都期待除了新角色外，亦希望舊人可以復活，相信今日的造型記者會可以滿足大家願望，因為全部舊角色，將會以另一個身份回歸，就連第一集的Final Boss展明（黃子恆飾）都會再現，更會同佩玲（林凱恩飾）生的魔童合力大戰馬季，至於其他角色分布如下：

劉佩玥以啤啤角色繼續留喺馬季身邊。

啤啤死後情況

啤啤（劉佩玥飾）上次不幸身亡，今集以靈體狀態出現，雖然啤啤已死，但她會延續小馬傾慕者的身份，繼續守護他，繼續做「女兵」。

上集非常搶鏡的蔣志光，以《鬼同你OT》艾鐵文身份拍第二輯。

TVB的Universe

蔣志光上集一人分飾4個角色，除了「有為」之外，分別是「葉學明」、「祁仁」和「艾鐵文」，都是他在TVB曾飾演過的角色。有為在上集已死，今集他以網友艾鐵文的身分回歸，他是《鬼同你OT》中一個發明靈體探測器的偽科學家，編審說：「呢個係TVB嘅universe (宇宙），借用其他劇集嘅角色，想做一個新嘗試。」，除了角色亂入，編審大爆艾鐵文和心姐會有一個「三日兩夜」情節，OMG，唔知心姐有冇性感演出呢？監製說：「陽光與海灘都有，大家留意吓啦！」

麥凱程和鄧佩儀將以有錢驅魔人現身，揸勞斯萊斯捉鬼。

展明的後裔



上集爆起的石敢當（胡鴻鈞飾），今日在造型記者會上，沒有透露太多劇情，他只說了：「豪仔係以靈體身份返嚟。」，至於上集的Final Boss展明（黃子恆飾）將會再度出現，因為第一輯他和張佩玲（林凱恩飾）一夜情之後，懷有身孕，由於當性展明已有魔性，所以這會是一個魔胎，但監製及編審保留神秘，有理由相信展明和魔胎將會合力對抗馬季，以馬季繼續做的士佬兼開始捉鬼，而同馬季一齊捉鬼的，有勞斯（麥景程飾）萊斯（鄧佩儀飾），他們真的會駕駛勞斯萊斯來捉鬼，同馬季有強烈反差，而馬季亦會陷入三角戀，譚凱琪將會同黃智雯爭，但監製爆馬季會遇到強勁情敵，就係C君，他會力追黃智雯，這個情敵好「強」喎......