Sulli雪莉派對相被轟精神有問題　直線反擊：我怎麼了？

韓國女團f(x)前成員雪莉不時在Instagram發放具爭議性的照片，例如去年11月雪莉發有穿緊身衣躺在草地上的照片，她被指沒有戴胸圍，有網民認為雪莉是傷風敗俗、博出位，也有人認為雪莉只是身體力行支持「Free the nipple」運動。近日雪莉分享和朋友開派對的照片，則再次引起公眾關注。

雪莉11月發布的照片懷疑沒有戴胸圍，因而引起網民討論。（網上圖片）

雪莉連續發布多個帖文，可見雪莉與一大班朋友慶祝新年，包括一同拍攝《真理商店》的美美，不過有多張相片令網民想入非非，包括男友人躺在她的胸部，用氣球裝扮成孕婦，舉高手並指着腋下，被男友人抱起等。有網民留言問：「有人知道她為甚麼變成這樣嗎？」雪莉卻反問對方：「我怎麼了？」而且雪莉至今沒有刪除有關照片，可見雪莉認為自己發布的照片沒有問題。

雪莉近日與朋友慶祝新年，但一連串照片卻再次引起爭議。（網上圖片）

雪莉將氣球放進裙裡裝成孕婦，網民直言覺得相片非常奇怪。（網上圖片）

這張疑似男友人躺在雪莉胸部的照片令人浮想聯翩。（網上圖片）

雪莉舉起手，指着腋下的照片同樣引起關注。（網上圖片）

對於雪莉的一系列照片，韓國傳媒形容雪莉是「破格再破格」，不少網民持負面態度，表示「這樣就是神經病」、「不是正常行為吧」、「讓人想起廉價日本AV演員的感覺」，而粉絲則認為是網民思想污穢，才會覺得照片有問題，若對雪莉不滿，則不應關注和干涉雪莉的生活。其實向來有韓國網民認為藝人不應使用社交平台，因為言行容易被人放大惹來爭議，但同時亦有人覺得藝人只是分享生活的地方，要發布甚麼是她們的自由，而今次雪莉派對照事件就令這場對立更趨激烈。

不少韓國網民對雪莉的照片持負面態度。（網上截圖）

也有網民認為看到雪莉照片而感到不安的人，思想必然污穢。（網上截圖）

一齊睇睇今次雪莉具爭議嘅相片

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