林泳淘心痛北極熊捱餓　致力環保救地球：目標一年只買十件衫

全球暖化問題日益嚴重，影響地球生態，TVB藝人林泳淘原來也是一名環保人士，她今日（3日）出席TVB一月星辰活動，新一年的目標是生活得更環保。

林泳淘原來都係一名環保人士。（梁碧玲攝）

林泳淘指現時氣候變化會地球帶來影響，不只影響人類，還有動物，「每次見到啲北極熊無嘢食，覺得好心痛，所以由舊年開始，我盡可能地唔食剩任何食物；同埋會走塑，出街會自攜餐具；今年嘅目標，想挑戰吓一年之內，只係買十件衫。」林泳淘指做藝人好多時一件衫只穿一兩次，很浪費，她亦有將家裡不再穿的衣服整理好捐出去。

作為一個藝人，一年只買十件衫絕對係一個挑戰。（梁碧玲攝）

在這個快時尚時代，人人追求每周每季都穿上最新最潮，過季的衣服要不藏在衣櫃深處，就是送往堆填區，對環境造成負擔。單在美國，根據統計，每年有1280萬噸的服裝垃圾，被運往垃圾掩埋場，估計到了2030年時，服裝業的碳排放量會比今天多出60％、也就是28億噸碳排放量，而且這些衣服十年都不會分解，當中所產生的有毒化學染料，更會汙染當地的土壤和地下水。

現在普遍女孩子一季都不只買十件衫，更何況林泳淘作為藝人，點可以無靚衫見人？但她還是以環保為前提生活，這絕對是一個很大的挑戰。除了減少浪費、走塑，林泳淘還有多年茹素習慣，已經漸漸影響身邊的人，有時有同事也會因她在場而主動提議食素。她說凡事先由自己做起，再影響身邊的人去效法，希望大家都可以為地球出一分力。

見到林泳淘咁環保，身邊人都被影響，一起減廢，對地球好一些。（梁碧玲攝）