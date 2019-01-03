【十大中文歌曲】陳柏宇對大獎不抱期待：係有自知之明！

陳柏宇（Jason）今晩（3日）以一身格仔西裝造型出席香港電台《第41屆十大中文金曲》，開場時聯同九位歌手一起演唱由譚詠麟、黎明、張學友等經典歌手合唱的《為全世界歌唱》，Jason表示每人都有不同的演繹方式，所以未感太大壓力，他更笑稱因爲有提詞機，所以對背歌詞方面可謂是毫無難度！

陳柏宇（Jason）今晚（3日）出席於九展Star Hall舉行的《第41屆十大中文金曲》。（梁碧玲攝）

今年的樂壇頒獎禮已經完成七七八八，憑《認真如初》一曲在各大頒獎典禮獲得多個獎項，Jason笑言以後應該還有機會唱這首歌：「呢首歌如果夠hit嘅話，就成日都要唱㗎喇，都起碼要唱返幾年，如果唔hit嗰啲就唔使諗喇，可能真係少機會唱，哈哈！」

Jason今晚由髮型到服裝都很match，他稱暫時未有計劃去轉染深色頭髮。（梁碧玲攝）

他謙虛表示今晚大獎一定不是自己：「呢啲大獎邊度輪到我！呢啲唔係謙虛，而係我知道自己嘅位置係喺邊度，有自知之明！」他稱當頂點是天花板的時候，自己的位置就在心口左右。

Jason稱沒有為特意去報警拉這個冒認他騙錢的人，但希望能呼籲粉絲提高警覺。（梁碧玲攝）

早前有人冒稱是Jason的Facebook私人帳戶，並私訊Jason的粉絲企圖騙取金錢，他稱其實很難去防止這件事情：「講真你刪咗個account之後你捉唔到個人嘅話其實大可以開過第二個（account），所以係應該教育返粉絲唔好咁易去相信，等佢哋提高警覺！正常人都唔會同陌生人有咁多錢財上嘅瓜葛！」