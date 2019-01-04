傳潘瑋柏將娶空姐女友　工作室發聲明：還沒有人願意嫁給他

台灣歌手潘瑋柏近年積極在內地發展，連續兩季在節目《中國新說唱》中擔任導師，事業發展順利，但感情方面就未有進展。雖然他之前說希望35歲前結婚，但至今仍然單身，不過今日（4日）突然傳出潘瑋柏爸爸在大學講課時，無意間透露兒子即將結婚的消息，即時在網上掀起熱議。

近年主力在內地發展的潘瑋柏，突然傳出將與空姐女友結婚。（IG圖片）

報道指潘瑋柏的教授爸爸在課堂上，「不小心」向學生透露兒子即將結婚，而結婚對象就是上海東方航空空姐Luna。潘瑋柏去年上半年和Luna傳出新戀情，據知兩人是透過朋友介紹認識，女方更曾去他工作的地方探班，但當時兩人互動不多，所以未被察覺。不過就有眼利的網友找到蛛絲馬跡，包括同款紅色行李箱、同款名牌槍等等，更有傳兩人在台北同居，關係不止是朋友這麼簡單。

就是這個行李箱，令潘瑋柏與空姐女友的戀情曝光，網民發現兩人用同款行李箱，連張枱都一模一樣。（IG圖片）

Luna身材高挑、樣貌甜美，曾被網民喻為「最美空姐」。（網上圖片）

不過隨後潘瑋柏就透過工作室在微博發表聲明，否認婚訊：「Boss說謝謝大家這麼關心他的大事，但目前未婚，也還沒有人願意嫁給他，哈哈，但已收到大家關注，會繼續努力。」

潘瑋柏透過工作室發聲明，否認結婚傳聞。（微博截圖）