【蓋世豪俠】羅慧娟紅顏薄命　跟星爺分手朱茵只是其中一個原因

無綫深宵時段重播的劇集《蓋世豪俠》，不但掀起煲劇熱潮，而且喚起了劇迷的集體回憶，周星馳的金句「飲杯茶食個包」固然讓人回味，劇中女主角羅慧娟，更讓粉絲覺得萬分可惜，二人憑該劇訂情，相戀3年，最後分手收場，之後娟妹經歷過失聰、負資產、抑鬱，終遇上丈夫劉志敏，婚後兩年卻又患上胰臟癌，於2012年離世，娟妹可說是紅顏薄命。

羅慧娟在1989年播出的《蓋世豪俠》已當上女主角，只是之後發展平平。（網上截圖）

《蓋世豪俠》帶給劇迷無數回憶，除了當年青澀的周星馳，將無厘頭文化帶入劇集中，讓人笑餐飽外，劇中兩位已故女角羅慧娟及藍潔瑛，也跟星爺有著剪不斷的關係。尤其是娟妹跟星爺一劇訂情，展開了3年地下情，最後卻是分手收場，再見不是朋友。二人分手原因，除了因為朱茵介入外，盛傳星爺母親凌寶兒偏愛朱茵，而娟妹在接受訪問時亦有提到「唔知點解佢咁憎我，對我咁有意見」，星爺娟妹戀情未獲星母祝福，成為分手導火線。

娟妹跟星爺相戀3年，最後分手收場，原因卻是眾說紛紜。（視覺中國）

有指朱茵介入了星爺及娟妹的戀情，但二人之後亦分手。（視覺中國）

娟妹2008年跟新加坡籍商人劉志敏結婚，其後淡出幕前。（視覺中國）

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娟妹曾參加1983年港姐競選並進入複選，但當時她任職的公司派她出外公幹，娟妹無奈退出港姐競選。其後娟妹在其兄羅偉平推薦下進入娛圈，首部演出的劇集是《書劍恩仇錄》演出霍青桐，其他劇集有《人在邊緣》、《女人唔易做》，而電影作品有《天水圍的夜與霧》及《出水芙蓉》等。2008年跟新加坡籍商人劉志敏結婚而淡出幕前。

星爺娟妹一劇訂情，二人當年十分青澀。（網上截圖）

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娟妹雖然在《蓋世豪俠》已當上女主角，但之後發展平平，在1997年更因為亞洲金融風暴而成為負資產，翌年到台灣旅行跟台星李志奇撻著，戀情不足一年分手，同年羅父患上肺癌離世，受到雙重打擊的娟妹，在1999年又因為潛水發生意外，導致左耳失聰，右耳只餘兩成聽力，之後有幾年時間，娟妹更患上了抑鬱症。本來遇上丈夫劉志敏，過上幸福少奶奶生活，卻在2010年患上胰臟癌，兩年後不敵癌魔離世，娟妹一生遇上不少挫折，可謂天妒紅顏，令人婉惜。