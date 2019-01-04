【早霸王】年輕聽眾唔識界定知己與情人　森美出手教路　

森美今集教大家分知己同情人。

今集《早霸王》男聽眾阿宇同女友由相識多年嘅好友變成拖友，之不過，由於佢覺得欠對方一個表白，於是就鼓起勇氣打電話去節目。阿宇回想半年前同呢位多年好友睇完波之後，慢步返屋企途中，「隻手你碰我，我碰你，就咁拖咗手。」不過，最好笑係拖咗之後，阿宇竟然問：「咁就一齊架啦？」完全係將男女角色對調一樣，森美聽到都笑唔停，仲問阿宇怕唔怕今日一問，對方會「縮沙」，不過阿宇就話好有信心，因為大家早已認定對方。



男聽眾聽完都有少少嚇窒。

對於由多年好友變成拖友，森美似乎有唔少疑問：「會唔會同佢啱嘴形，係好知己但當中無愛？」他更以一個「男人搵到知己，如果後生仔搵到好兄弟一樣，會成日都想見，甚至會懷疑自己性取向」作為例子，並好認真係同阿宇講「如果你發現唔係愛就出事架啦」呢個中年大叔提出嘅問題，令年輕男聽眾靜咗一陣子，為此，森美再問阿宇「係咩令你覺得自己愛佢」雖然男聽眾話都幾難答，但佢最終就話「佢可以支持我去做自己想做嘅事」，森美話知己只會陪伴左右，而情人係會無條件去支持另一半，所以好樂意去幫阿宇表白。

最大件事係打比女友問咗幾次「可唔可做我女朋友」都無反應……

電話接通女主角阿Lui之後，阿宇口都震晒咁問「你可唔可以做我女朋友？」之不過，現場一遍死寂，之後阿宇問女友係咪未瞓醒，阿Lui又好快咁話「唔係」氣氛開始有啲尷尬之際，阿宇再問一次「可唔可做我女朋友？」阿Lui好淡定咁話「可以」，呢個時候，連森美都忍唔住問點解好似咁遲疑，阿Lui就話「因為知講咩好」。成件事都算係成功嘅。

