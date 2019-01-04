【後生仔傾吓偈】馮盈盈為見SJ勁頻撲：門票到手後心中只有一個字

喺FYY世界，買飛原來同精子與卵子結合過程一樣。

近年唔少演唱會都出現「絕望座位表」，令一眾黃牛黨愈養愈肥。最新一集《後生仔傾吓偈》就以「搶飛」血淚史為題，身為韓團Super Junior熱血粉絲嘅馮盈盈，話自己當年為去日本東京巨蛋（Tokyo Dome）見oppa費盡心思。「我托細佬補習老師嘅日本朋友加入後援會，已經用咗一筆錢，之後再要抽飛，結果我中咗山頂之中嘅山頂位。」雖然抽中山頂位，但FYY當時就覺得既然後援會嘅門票都已經係咁，街外人嘅門票應該更惡劣，「點知到公開發售時，周圍都有飛，心中只有一個字……」FYY話臨出發前，有粉絲喺網上討論到底邊一區域先會清晰地見到oppa，而FYY手持嘅山頂位，被形容為「如果係入咗後援會，仲抽到呢個位，真係死咗佢好過。」結果FYY入場後，只見到納米版本嘅SJ。

FYY話之前多得麥明詩帶挈，令佢可以睇到黃子華棟篤笑。

之後FYY聽到一眾後生仔嘅撲飛理論，例如係當全城狂咁F5再成功登入購票版面時，就非常有感而發咁話：「好有精子圍住卵子，想睇下邊個窿可以入去到，好有受孕感覺。」連買飛都可以咁學術性，６號都非常佩服FYY呢位性博士，一眾後生仔亦不停拍手讚好，而FYY亦好認真咁話:「真係喎，你要搵到粒卵子個窿，然後入去。」