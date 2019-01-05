周慧敏倪震甜蜜慶祝結婚10周年　曾經愛得轟烈婚後細水長流

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）與才子倪震慶祝結婚10周年，周慧敏在IG上載與老公的合照，倪震手拿着一個朱古力蛋糕，上面寫着Vivian n Joe，還有一些心心圍着，二人沒有大肆慶祝，Vivian只化上一個淡妝，穿着素色的羽絨，簡簡單單的。這對夫妻相處30年，曾經因為倪震孔雀開屏，到處留情而離離合合，但周慧敏始終對男方死心塌地，更在一片輿論聲中，選擇下嫁，一輩子留在他身邊。

周慧敏在IG上載與老公倪震慶祝結婚10周年的照片，寫道“Once upon a time… ...happily ever after. Just to make a long story short. Our 10th Wedding Anniversary！”（IG圖片）

周慧敏與倪震在1989年邂逅，才子佳人愛得轟烈。男方曾非常任性地以極端手法對付女友的疑似追求者劉錫明，只因對方公開表示欣賞周慧敏，倪震便利用的暢銷雜誌《Yes!》連續3年抹黑唱衰劉錫明，令對方原本如日中天的事業插水，要避走台灣發展。才子多情，倪震多次被爆對感情不忠，先後力追藍潔瑛、陳法蓉和人妻姚樂碧，多次獲周慧敏原諒。

十年過去，周慧敏容貌沒有變過，完全凍齡。（視覺中國）

+ 4 + 3 + 2

最轟動的一次，是10年前倪震在酒吧激吻城大女生張茆，他被千夫所指，被封一代賤男，事後他「引咎分手」，正當世人以為周慧敏終於捨得放手，她卻發聲明，指「我的伴侶絕對犯得起這個錯誤」，只有她一個人有資格去定論倪震的對錯，堵住了悠悠眾口，更峰迴路轉地突然宣布已在家中低調閃婚。只能說，每一對情侶自有他們的一套相處哲學。好了，說了這麼多，究竟倪震有什麼魔力，令一代女神一次又一次地原諒對方，愛得死心塌地？

周慧敏不需要世人認同，她很了解自己愛的是什麼人。（視覺中國）

在言情小說盛行的90年代，英俊、浪漫、多金、溫柔體貼，書生外表中帶點壞男孩特質的倪震，完全就是書中走出來的男主角，而才子真的非常了解女生要的浪漫。1995年，倪震賣掉《Yes!》，套現巨額現金，與周慧敏移居加拿大，周慧敏曾說過，在加拿大時，她很想念香港的咖啡卷，因為她本來習慣每天吃一塊，有一天，回家一打開門，就看見桌上放了很多咖啡卷，原來倪震跑遍附近的蛋糕店，把不同的咖啡卷買回來，叫她試吃，希望能找到一款最接近香港的口味。

二人愛得轟烈，不需要別人評頭品足。（視覺中國）

倪震曾在書中寫過，周慧敏喜愛某款乳酪，但只有在美國超市才有，他為了讓女朋友吃得到頭好，經常花幾個小時開車到加拿大邊境，然後過關到美國購買，有一次被美國海關檢查，發現他只為幾瓶乳酪而入境，不禁嘆句：〝You are so crazy.〞

世人只看到倪震的缺點，周慧敏只看他的優點。（視覺中國）

周慧敏曾說過倪震非常頑皮，經常整蠱自己，但她喜歡活潑的人，也許就是了解另一半的性格，能保容他偶爾的不安份。周慧敏當年在她的聲明中，曾說過「我與倪震識於微時，一起共渡過不能盡算的高低起落，早已磨合了一套我們之間的相處藝術。」愛情從來都不是一條數學題，不能用數字成分去判斷出答案，反而是一道菜，味道是主觀的，每個人都吃出來的滋味都不一樣。

女神真的很美，完全凍齡：