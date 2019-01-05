沈卓盈離開效力16年嘅無綫　IG發長文感言：無公司就無今日嘅我

Jess效力TVB已經16年。(IG圖片)

2018年有不少無綫藝人離巢，想不到才剛踏入2019年幾日，又有一位TVB藝人決定要離開娘家了，現年34歲的Jess今日就於她的IG上發表了一篇感言，多謝TVB的各位之餘，亦間接宣布自己已回復自由身，Jess的長文內容如下：

Jess當年參加TVB嘅cover girl而入行。(ig圖片)

「時間飛逝，轉眼間已16個年頭，回想當初參加TVB周刊所舉辦的cover girl選舉而入行，不經不覺喺呢個大家庭保護下慢慢成長，喺度讓我衷心多謝公司一路以來對我的栽培同愛護，沒有公司，也沒有今天的我。首先好多謝杜生、樂小姐、珍姐及Sandy，給予我所有的演出機會、包容、鼓勵及教導。

同時更加要逐一多謝曾經選用過我的監製：嘉玲姐，多謝你畀機會我拍「最緊要正字」；小慧姐、輝哥、波爺、Edgar、Fred ，多謝你們俾我參予你們監製的綜藝節目。「古靈精探B」嘅監製忠哥，好感激你造就咗lcy姐姐呢個角色；「平安谷」監製Andy，多謝你搵我演北杏；「特技人」監製Simon，還有岳哥、莊生、材叔、小青姐、家豪哥…..等等，謝謝你們給予我嘅演出機會，還有台前幕後工作人員，幫我扮靚嘅梳化服同事，及曾經替我安排工作經理人團隊，辛苦你們了。」

Jess疑似已經離開咗TVB。(IG圖片)

「最後，怎可以漏多謝一路陪伴我成長嘅傳媒朋友和觀眾們，對我工作評價好壞我都一一接收，感激您們一直以來嘅支持及關心，往後日子我會繼續努力工作，讓自己繼續進步，可以嘗試更多不同類型的演出工作， 最後祝TVB所製作的節目，收視節節上升、業務蒸蒸日上。也祝大家新年快樂工作順利。」據悉，Jess當然都有唔捨得娘家，同公司關係一向都好好的她，想曾嘗試更多不同類型的工作，所以才作出了往外闖呢個決定。

唔知以後仲可唔可以喺TVB見到佢呢？(IG圖片)

一齊睇下Jess IG啲靚相啦。