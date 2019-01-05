吳孟達罕有地大談與周星馳關係：大家相識一場，緣分都不容易

星爺同達哥合作咗有12年。(節目截圖)

周星馳 (星爺) 才華洋溢，不過就似乎好難相處，不少跟他合作過的藝人或導演等，最後都以不和告終，甚至公開表示不會再跟他合作。現年67歲的吳孟達 (達哥) 與星爺相識於微時，兩人由無綫拍劇時代已開始合作，由拍劇到拍電影多年來合作無間，曾幾何時，電影中有星爺就有達哥，達哥可說是星爺的最佳下把，兩人充滿默契，亦是香港電視電影中的經典喜劇拍檔。

達哥喺節目中大談同星爺嘅關係。(節目截圖)

當年兩人拍完TVB劇集《他來自江湖》之後，更上埋契，星仔做契爺，吳孟達係契仔，關係非常之要好。不過自從2001年兩人拍完電影《少林足球》後，就沒有再合作過，外界亦傳出兩人有心病。近日，達哥為內地節目《十三邀》擔任嘉賓，罕有地大談與星爺的關係。達哥坦言當年跟星爺超有默契，大家一個眼神已知道對方的心意。

兩人曾經係好拍檔。(節目截圖)

當主持人問他對於昔日與星爺如此親密的友情，後來卻消失了，會是很大的遺憾嗎？達哥一臉感嘆地說：「我也有時候也有在想，甚麼原因，就好像現在感覺有一點...老死不相往來那種感覺。當年我生病進醫院，他也有關心。然後《美人魚》他也有找我去拍，但是那個時候我身體還不行，我就拒絕了。我也在想，我相信他也有在想，到底甚麼原因讓我們互相都沒有聯繫了，或者互相沒有關懷了。說真話，我的心不是這樣子，相識一場，緣分都不容易，太不容易。」



達哥又指現在星爺的身份地位和財富都和以前大不同，很有成就，他自己則只是一個很簡單的老人家，兩人的思想未必能像以前般同步了。

佢話同星爺有種老死不相往來嘅感覺。(節目截圖)

一齊重溫星爺同達哥嘅經典電影場面啦！