深田恭子36歲照演漫畫女主角　網民驚嘆：無違和感！

日本元老級性感女神深田恭子即使今年已經36歲但依舊保持著26歲少女的美顏和弗到漏的身材，上年推出個人第20本寫真依然勁吸睛，更獲不少粉絲大讚可愛又性感。深田恭子較早前就在IG宣布自己事隔一年，即將再演動漫《初次戀愛那一天所讀的故事》改編日劇的女主角。

深田恭子KEEP得相當好！（IG圖片）

36歲仲可以演少女漫畫女主角，你估個個都得咩?（IG圖片）

深田恭子是次演出由漫畫《初次戀愛那一天所讀的故事》改編而成的同名日劇女主角，該套劇集是日本TBS電視台所製作播出的愛情喜劇，除深田恭子外，還有永山絢斗、橫濱流星、中村倫也三位型男一同參演。而在電視劇、電影、廣告、舞台等各個領域演繹了一個又一個精彩角色的深田恭子，這次將飾演是一個人生處處不順、失敗接連不斷的遲鈍中年女性。一直以來都是一名優等生的順子，卻在之后的東京大學入學考試、找工作、注冊婚戀網站賬號、以及交往中不斷失敗，最后成為了一名輔導班的老師。這時在順子面前出現了3名不同類型的男性，順子人生的大轉折由此開始……

對於深田恭子再演漫畫女主角，不少粉絲都留言表示支持，更稱：「這種劇，由深田恭子來演就覺得順理成章！」、「無違和感」、「快啲播！」和「四位主角的顏值好高呀！」等等。該劇在本月15日就會播出，相信又會引起一股追劇潮！

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