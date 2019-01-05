【金唱片2019】Jennie@BLACKPINK認愛後首現身　火辣華莎掀高潮

韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》音源部門頒獎禮今日（5/1）隆重舉行，今次頒獎典禮除了嘉許過往一年成績彪炳的K-Pop歌手外，還為一眾樂迷呈獻精彩演出，包括GFRIEND的SOWON、請夏、MAMAMOO的華莎和BLACKPINK的Jennie輪流帶來特別舞台。

四人之中，最受關注的必然是BLACKPINK的Jennie，因為今次是她被揭發與EXO的Kai密會後首度公開露面，Kai所屬公司SM娛樂指兩人互有好感，所以Jennie為觀眾表演以單身為主題的單曲《Solo》時，難免會令網民熱烈討論。

Jennie被爆與Kai密會後首次表演《Solo》。（影片截圖）

華莎表演果然非常性感。（影片截圖）

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另外，華莎在《MAMA》日本場和《2018歌謠大戰》的表演服裝一度在韓國引起爭議，而今次《金唱片》舞台上，華莎的衣著一貫過去幾場頒獎禮的性感風格，並重演MAMAMOO演唱會的個人表演——翻唱Fitz & The Tantrums的《Handclap》，華莎具特色的唱功和熱情的表演風格，成功掀起今晚頒獎禮的其中一個高潮！

請夏的《Bang Bang》有令你回想起《Produce 101》Season 1的場面嗎？（影片截圖）

此外，請夏則重演《Produce 101》Season 1的經典表演《Bang Bang》，讓觀眾回味《Produce 101》Season 1的時光；而Sowon就大跳宣美的《Gashina》，兩位偶像同樣美腿見稱，所以選擇由Sowon向宣美致敬實在非常合適。

Sowon的《Gashina》增添幾分甜美感覺。（影片截圖）