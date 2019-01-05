【降魔的2.0】胡鴻鈞新一年想做新歌　主題曲拒唱《到此一遊2.0》

歌手胡鴻鈞（Hubert）今日（5日）在尖沙咀舉行「愛情傘下見面會」，與一眾歌迷、劇迷見面，他指已很久沒有搞正式的粉絲見面會，但每次出席公開活動都有一班熟悉的面孔到場支持，令他感到窩心，要借此機會好好答謝。

胡鴻鈞指新一年會做原創音樂，會否唱《降魔的2.0》主題曲仍是未知數。（黃國立攝）

總括過去一年，Hubert對自己的音樂成績單感滿意，接下來的《勁歌金曲頒獎典禮》亦有信心拎獎，他說：「信心係一定要有，因為係對音樂團隊的一份信心。」Hubert在2019年的新目標是炮製更多原創歌曲，問當中是否包括《到此一遊2.0》？他笑言：「首歌都已經係2017年的事，新一年想做新歌，《降魔的2.0》要月底才開始拍，亦未知道會否再唱主題曲，嚟緊想做更多有關自己的音樂先，因為自己都好懶，希望呢一年可以做好音樂。」

胡鴻鈞借見面會多謝粉絲。（黃國立攝）

Hubert指新一年願望是身體健康，希望自己摵甩懶蟲，多做點新嘗試。Hubert不斷強調懶惰，他直言自己有惰性：「懶有好多唔同形式，有一種懶可能係有少少僥倖的心，過到關便可，要不斷提醒自己不可以安於現狀，希望再有進步空間，另一種懶是真的很愛瞓覺，我明白休息是需要的，之後要學會好好分配工作與休息的時間，對我而言是終身學問。」

胡鴻鈞透露新一年劇集或會「減產」。（黃國立攝）