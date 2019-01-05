【多圖】日本民選無添加美女　「千年一遇」橋本環奈只排第四

日前日本網民舉行了一個名為「非整容的正統派美女」的票選，選民為10歲至40多歲的男女，選出沒有整過容的最靚女星。近年經常被報道秈「千年一遇美少女」橋本環奈都榜上有名，卻只以14%的得票率，位居第4名。 相片來自Instagram

而今次「非整容的正統派美女」票選冠軍是20歲的廣瀨鈴，除擁有甜美笑容外，由模特兒轉做演員的傑出演技也是觀眾所認同的，廣瀨鈴廣告、戲劇一步接一步，絕絕是日本最新興的女星。第2到第5名為39歲仲間由紀惠、30歲佐佐木希，19歲橋本環奈，23歲土屋太鳳和32歲長谷川潤以13%的得票率並列第5名。

第5名-土屋太鳳、長谷川潤

土屋太鳳2005年出道，今年23 歲，是一位演員同時也是模特兒，代表作是《小希的洋菓子》飾演女主角「津村希」，這亦是她首次以主演身份出演劇集，自此便在影、視方面經常擔任女主角。

土屋太鳳樣子比較成熟，睇落唔似23歲咁細個。

+ 15 + 14 + 13

日本名模長谷川潤是美國籍的美日混血，不只擁有混血臉孔及好身材，4年前嫁給華裔美國人David，婚後隨老公定居夏威夷，目前已是兩個孩子的媽媽。

混血樣加模特兒身材，真係冇得輸。

+ 15 + 14 + 13

第4名-橋本環奈

相信近幾年大家都聽不少這個名字，橋本環奈被喻為「千年難得一遇美少女」，現年19歲的她，早在小學三年級時已經加入經紀公司「Active Hakata」作培訓，雖然不要看她年紀輕輕，其實在日本已經好大知名度。

雖然「千年一遇」有啲誇張，不過真係好靚。

+ 16 + 15 + 14

第3名-佐佐木希

30歲的佐佐木希在2005年出道，憑其漂亮的外表，一出道已經得到大批粉絲支持，而她亦不止一次被美國電影網站評為「全球最美的100張面孔」。2017年與日本搞笑藝人渡部建宣布結婚，上年誕下一名男嬰。

又靚又可愛，加埋招牌笑容，佐佐木希真係迷死唔少男士。

+ 15 + 14 + 13

第2名-仲間由紀惠

《我miss係大佬》曾經在香港紅極一時，而仲間由紀惠亦是憑此劇走紅，現年39歲的她依然可以在榜上排至第二位，證明觀眾們對她的外貌極之讚好。

當年佢真係好靚㗎，而家都唔差，不過不復當年勇了。（網上圖片／寫真照片）

+ 4 + 3 + 2

第1名-廣瀨鈴

20歲的廣瀨鈴在2012年14歲的時候便因一個模特兒甄選會而出道，人氣絕對是現在日本的高位，上年更擔任第69回《NHK紅白歌唱大賽》紅組主持人。

20歲已經係一線女星，前途真係無可限量！