NETFLIX翻拍驚悚片《迷霧》　小說電影劇集三大版本有咩分別？

有「恐怖大師」之稱的著名作家史蒂芬·金(Stephen King) ，其作品從七﹑八十年代不斷獲翻拍，劇集和電影的翻拍至今加起來過百。而這次推薦的作品就是十一年前曾經拍為電影的《霧地異煞》(The Mist/2007)。雖然相比《小丑回魂》(IT/2017)﹑《血腥嘉莉》(Carrie/2013)﹑《戰慄遊戲》(Misery/2006)和《閃靈》(The Shining/1995)等作品，2007 年的電影《霧地異煞》並不算熱門作，但卻勝在獲得了觀眾一致的好評。從電影銀幕跳進電視屏幕， 2017 年開播同名翻拍劇集《迷霧》(The Mist)又是否合你心意呢？

2007 年的電影《霧地異煞》並不算熱門作，但卻勝在獲得了觀眾一致的好評。從電影銀幕跳進電視屏幕， 2017 年開播同名翻拍劇集《迷霧》(The Mist)又是否合你心意呢？(《迷霧》(The Mist))

《迷霧》故事簡介:

故事講述迷霧圍繞住一個家庭小鎮，人們因各種野蠻的罪案而遭分裂。當迷霧的捲入將他們與外面世界徹底斷絕，更甚者，小鎮上的人們之間。家人﹑朋友就連敵人也在此時被迫困在一起，並且與神秘迷霧的威脅作鬥爭，爭取維護社會秩序的道德和理性。

迷霧的捲入將小鎮上的人與外面世界徹底斷絕，家人﹑朋友就連敵人也在此時被迫困在一起，並且與神秘迷霧的威脅作鬥爭，爭取維護社會秩序的道德和理性。(《迷霧》(The Mist))

值得注意的是，《迷霧》劇集版並不是美國電影導演法蘭·達拉本特(Frank Darabont) 所執導的 2007 年電影版故事重拍，而是就著電影和原本小說的基調來作改編，始終《The Mist》本來是一篇中篇小說，相似度如此之高的電影也只拍攝了2小時又6分鐘，然而《迷霧》第一季已經有足足十集，每集時長1小時，電影劇本內容並不足以支撐10小時的劇集製作。《迷霧》劇集版製作人 克里斯汀·托普(Christian Torpe) 表示，無論是《霧地異煞》電影的觀眾抑或原著小說的讀者，都會在劇集版中看到一些該有的元素；不過為了開發成可持續的系列，劇情將會更迂迴曲折，例如劇集亦添加了多條故事線，在不同場景同時進行，這使《The Mist》更顯得內容豐富。

《The Mist》改編電影是科幻、災難、懸疑、驚悚、人性的結合，有興趣的讀者也可以去觀看原著的小說，這篇中篇小說有收錄在史Stephen King的《故事販賣機》一書中。

《The Mist》改編電影是科幻、災難、懸疑、驚悚、人性的結合，有興趣的讀者也可以去觀看原著的小說，這篇中篇小說有收錄在Stephen King的《故事販賣機》一書中。(《故事販賣機》Stephen King)

《The Mist》劇集版在設定上創新的部分是將小說中霧中的怪物改由怪由心生，也就是你心中有什麼心魔，霧就會幻化出什麼樣的怪物來對付你。在一開始是個新鮮有趣的設定，但隨著故事的進展，人性的黑暗面表露無遺，霧中的怪物也將更加危險，這卻是一個暗藏殺機的伏筆。

說到怪由心生，相信某些人會聯想到另一套電影《寂靜嶺》(Silent Hill)，這兩部電影確有一些相似的地方，如果你也喜歡《寂靜嶺》，那這部劇集實在值得你一看。(《寂靜嶺》(Silent Hill))

說到怪由心生，相信某些人會聯想到另一套電影《寂靜嶺》(Silent Hill)，這兩部電影確有一些相似的地方，如果你也喜歡《寂靜嶺》，那這部劇集實在值得你一看。

-------------------------以下內容含有劇透成份，請小心觀看！-------------------------

在小說、電影中有軍人角色出現，以及都提過「箭頭計畫」，不禁令人懷疑造成迷霧入侵小鎮的罪魁禍首就是軍方的實驗計劃，但是最後也沒有確實的確認迷霧及霧中的怪物是否計畫的一部分，計畫的內容也不得而知。 但劇集中偶有露出計劃的蛛絲馬跡，更有出現關鍵角色——失憶軍人Bryan Hunt，雖然在劇情初期他連自己是誰都記不起來，但是隨着能證明他身份的線索逐漸曝光，說不定箭頭計劃的全貌也將水落石出？這一點想必定能使小說迷、電影迷興奮不已。

失憶軍人Bryan Hunt，雖然在劇情初期他連自己是誰都記不起來，但是隨着能證明他身份的線索逐漸曝光，說不定箭頭計劃的全貌也將水落石出？(《迷霧》(The Mist))

承襲小說最終的開放式結局，與電影封閉式結尾不同，這次劇集不再以全員團滅吿終，反而為觀眾揭開了新一輪的迷團，來到劇集的最後一幕，我們看到軍方又再運來一列車的人質，強行將他們投入迷霧。到底箭頭計劃是什麼？為什麼軍方一次又一次將活生生的生命餵養迷霧？劇集版的最後一集並沒有給予我們一個真正的結尾，但是新增的疑團讓故事更具有發展性，可惜的是《The Mist》已經確認不會推出第二季，當然這一點並不會影響到第一季劇集的精彩程度，這依然是一部值得一看的劇集。

來到劇集的最後一幕，我們看到軍方又再運來一列車的人質，強行將他們投入迷霧。到底箭頭計劃是什麼？為什麼軍方一次又一次將活生生的生命餵養迷霧？劇集版的最後一集並沒有給予我們一個真正的結尾。(《迷霧》(The Mist))

總括而言，劇集透過圍繞主要角色發生的性侵事件營造出人心險惡、危險步步逼近的情境。期間角色在超級市場中的互動，加上一系列支線劇情填滿觀眾的眼睛，主角們碰到的事件均令人感到刺激，是一部值得一看的劇集。

小說電影劇集三大版本分別: