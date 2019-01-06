羅志祥前女友Makiyo轉行賣護膚品　被揭發大麻成份超標！

羅志祥的台灣日籍前女友Makiyo（川島茉樹代）6年前因毆打的士司機事件，受到全城譴責，演藝事業跌到谷底。事後，她為了維持生計更要出售母親生前的物業套現。前年，她與日本友人夾份投資美容生意，但最近就遭檢舉產品內含大麻萃取物成分超標，導致產品暫時停售。

現年34歲的Makiyo出道時憑圓潤性感的身材，在台灣娛樂圈紅極一時，更是不少男性心目中有如女神一般的地位，除了歐弟、羅志祥等人亦被她迷的神魂顛倒外，大小S以及吳佩慈等人都是她的閨蜜。

2017，Makiyo因為入不敷支要賣樓！（fb圖片）

三人曾傳出三角戀！(圖片來源：視覺中國)

但她2012年喝醉後毆打的士司機，導致司機嚴重受傷，即使當時Makiyo哭著道歉，但被網友炮轟沒有誠意，她一度遭封殺，事業受到重挫。在風波後，Makiyo收入來源主要是到內地商演，但商演少之有少，令她不得不吃老本。百般無奈之下，她唯有賣房自救。

Makiyo道歉遭批假哭！(圖片來源：視覺中國)

Makiyo道歉時遭網友怒批「滾回日本」！(圖片來源：視覺中國)

據知前年，Makiyo與日本友人投資美容品牌，改做生意維持生計，但不料生意只做了幾個月，她就被人檢舉稱護膚品內的大麻成分超標。Makiyo亦被懷疑違反《化粧品衛生管理條例》被逮捕，而她的律師表示，檢舉人自行送驗的結果，CBD（醫用大麻）高達55.6PPM，但日本廠商標示的含量只有0.2PPM，讓他們懷疑產品被檢舉人動手腳，而檢方調查後，認為保養品中的CBD非食藥署公告的毒品，因此無論濃度高低，不違反《化粧品衛生管理條例》，Makiyo因此獲不起訴處分。

最後都冇事！(fb圖片)

雖然不獲起訴，但Makiyo暫時沒辦法繼續賣保養品。不過，有傳她又做了另一個小生意，靠賣潮牌手鏈維生，曾經的人氣女星如今淪落如此，真是令人唏噓！