【起底事務所】1分鐘目測排隊時間　原來牽涉利特爾法則

香港人最愛排隊，尤其是在著名食店門外，總會出現排長龍的情景，心態上愈多人排隊，條龍愈長，代表哪一間食店食物愈好味，但究竟要排幾耐先輪到自己，又是否符合成本效益呢？ViuTV播出的日本節目《起底事務所》，由專家教大家一個方法，只需要1分鐘目測，就可以知道排隊時間，下文為大家揭開這個神秘的「利特爾法則」。

《起底事務所》教大家用1分鐘目測排隊時間。（網上截圖）

俗語話「執輸行頭慘過敗家」，見到有人排隊，以進取的香港人心態，當然要排埋一份，尤其是著名食店、台式飲品店，大排長龍可說是等閒事，但究竟要排幾耐先會輪到自己，相信好多人都問過呢個問題。日本節目《起底事務所》，近日講到「改變人生的法則」，而其中一個法則，就是如何可以用「利特爾法則」，去計算出排隊時間，不要以為好複雜，其實在特定條件下，只是一條小學生也懂得的數學題。

利特爾法則聽落好勁，其實是一條簡單數學題。（網上截圖）

節目在著名拉麵店外測試，看看要排幾耐隊可以入內。（網上截圖）

利特爾法則要滿足一定條件，首先是數到排隊人數。（網上截圖）

按下圖有1分鐘目測排隊時間方法：

+ 4 + 3 + 2

節目中主持去到一間著名拉麵店，做一次排隊實驗，原來只要目測1分鐘就有結果，方法是先數出正在排隊人數，而排隊尾的工作人員，再數出1分鐘後新加入的排隊人數，而測試時前面是23人，後邊是2人，跟著用23除以2，得出11.5，而這個亦是大約的輪候時間，而最後測試人員用了約12分鐘的時間就可以進入店內。不過這個方法要滿足一定條件，首先是可以數到人數，若然是打晒「蛇餅」，勸大家都係放棄。另外，每一個排隊人數進入食店的時間也需要是均等，「利特爾法則」才能成立，若然有人插隊，或者當中有人浪費了大量時間，而且若然大家已排隊尾兼且再無人排隊，這個方法最終也是行不通。