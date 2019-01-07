與香港芭蕾舞團演《胡桃夾子》　劉心悠拉筋拉到喊：激發身體潛能

早前劉心悠在香港芭蕾舞團的聖誕劇目《胡桃夾子》中，以全新角色「星光仙子」亮相。在表演前，心悠特別請私人導師加強訓練。今次的演出由護膚品牌贊助，更贈100張門票予小童群益會、博愛醫院香港旭日扶輪社會家庭發展中心（天晴）及浸信會愛羣社會服務處，給予他們免費觀賞《胡桃夾子》與參與演前工作坊的機會。而心悠在表演後親切地為觀眾在場刊簽名，又應邀玩自拍及宣揚芭蕾舞藝術，對此她直言希望透過客串芭蕾舞劇目將這個藝術和愛心帶給身邊更多人。

表演後，心悠跟為小朋友簽名及合照，獲小朋友大讚造型美麗及跳得出色，令心悠異常興奮。

為了今次的表演，心悠苦練多時，不惜拉筋拉到爆喊，但看到前來捧場的每一位小朋友以至其他觀眾都滿心歡喜，她感到非常欣慰：「看到小朋友帶著笑臉前來捧場，笑著欣賞我有份參演的芭蕾舞劇，完場後又有不少觀眾參與簽名會，與我近距離接觸，我逐一為他們簽名和合照。看到一個又一個滿足的笑容，我心情很感動，覺得這幾個月勤力練舞的努力是有回報的！」

聽到小朋友大讚星光仙子造型美麗、跳得出色，心悠表示異常興奮：「在演出前我跟小朋友見面和拍攝大合照，不少小朋友都連聲讚嘆我很美麗，跟媽媽說：『想變成心悠姐姐飾演的星光仙子！』最開心是在完場後聽到有小朋友讚我跳得很好，因為小朋友是不會說謊的，哈哈！」另外，心悠自言透過這次芭蕾舞演出，不只激發了身體潛能，還發掘到自己的另一面：「如果我小時候有更多機會接觸芭蕾舞，我便能早點發掘和認識自我。很榮幸自己有份參與這次極具意義的慈善演出，讓小朋友得到更多資源認識芭蕾舞，說不定當中就有潛藏的芭蕾新星呢！」