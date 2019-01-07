Hulu神劇《侍女》極權下女性分等級　無綫購入版權明珠台免費播

被喻為美國年度神劇及橫掃多個頒獎典禮大小獎項的串流影片平台Hulu原創電視劇《侍女》（The Handmaid’s Tale），早前已由無綫買下轉播權，並由今晚（7日）開始安排在逢星期一晚上在TVB明珠台播出，這部自2017年在美國開播以來一直備受追捧，香港的觀眾現在終於有得免費睇！

女主角Elisabeth Moss憑著此劇榮獲艾美獎及金球獎的雙料最佳女主角殊榮。（網上圖片）

橫掃金球獎艾美獎 Elisabeth Moss成雙料視后

其實這部劇真的是相當巴閉，在2017及2018年間已經橫掃多個電視頒獎典禮大小獎項，包括「第75屆金球獎」（Golden Globe Awards）戲劇類最佳劇集及最佳女主角；第69屆艾美獎（Emmy Awards）13項提名中獲得8大獎項，包括最佳戲劇類劇集、最佳女配角、最佳編劇及導演獎等。女主角Elisabeth Moss更憑此劇榮獲艾美獎及金球獎的雙料最佳女主角殊榮，足以證明這部美劇在美國的人氣有多厲害！

《侍女》故事背景為一個叫做Gilead 的極權主義社會。（網上圖片）

改編同名小說 極權下女性是財產分等級

這套劇集改編自加拿大女作家Margaret Atwood在1985年著作的同名獲獎小說，故事背景設定為一個極權主義的社會。在極權統治下，女性被視為國家財產的一部分，更被劃分成不同等級，例如社會地位高但無法生育的妻子（Wives）、家庭傭工（Marthas）、控制能生育女性的中年婦女Aunts、在廢料場當雜工的Unwomen、以及少數仍具有生育能力被迫成為權貴生育工具的性奴隸「侍女」（Handmaid）。而劇中女主角Offred正正就是階級中最低微的「侍女」，只能淪為產子機器，她們更沒有屬於自己的名字，由於女主角被分配給一個叫做Fred的男人，所以她的名字就叫Offred （of Fred）。在這個每天都活在恐懼和扭曲思想的社會裏，每個人都活在恐慌之下，不知何時會被背叛、會因說錯話而命喪。

《侍女》（The Handmaid’s Tale）將會一連10個星期，逢星期一晚上10時40分在無綫電視明珠台播出。（網上圖片）

在這個每天都活在恐懼和扭曲思想的社會裏，每個人都活在恐慌之下，不知何時會被背叛、會因說錯話而命喪。想知道女主角能夠如果保命，就要留意今晚（7日）的首播了。