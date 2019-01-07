張學友世界巡迴演唱會高雄站尾場　親口回應封咪傳聞

做藝人到底可以做到幾多歲？演員可以由後生變爸爸媽媽再做爺爺嫲嫲都可以，但歌手局限就會比較大。唱一兩首歌都無咩問題，但要開演唱會連續唱兩小時以上又唱又跳，隨住年紀漸長體力比較難支持。歌神張學友已經57歲，外界盛傳呢次巡迴演唱會後就會封咪，學友喺高雄巨蛋舉辦巡演台灣站最終場時，親自回應傳聞：「我來闢謠一下﹗」

張學友6號晚於高雄巨蛋舉行台灣站尾場演唱會。（視覺中國）

張學友嘅《A CLASSIC TOUR學友‧經典》世界巡迴演唱會，從16年10月起跑，已經唱咗超過200場，倒數第2站喺台灣高雄巨蛋，6號台灣站尾場時，於台上表示自己有少少唔舒服，但講明唔會降Key演出，觀眾欣賞到嘅環節絕不比之前少，但因為換咗條新褲太緊怕爆呔，就刪減唔表演劈腿啦，笑言希望60歲再搞演唱會再表現俾大家睇。

學友喺高雄尾場賣大包，以台語唱出江蕙名曲《家後》，呢段出乎意料嘅表演獲得全場萬名歌迷如雷掌聲。（視覺中國）

對於網上盛傳呢次巡迴演唱會之後學友就會封咪，呢日佢喺台上亦親自回應：「我唱歌34年了，1986年來台出專輯，上網查過開了演唱會8百多場，不瞞大家說，本人今年57歲，網上流傳張學友的演唱會以後沒得看了，看一場少一場 ，我來闢謠一下，本人會繼續唱的，如果可以唱、可以跳的話，不管我是60、70歲！」大家可以放心啦﹗

有學友親口否認封咪傳聞，歌迷們就可以放心了﹗（視覺中國）