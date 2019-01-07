【熹妃傳】開通官網準備拍攝　何潤東疑踢走鍾漢良做雍正

去年內地先後推出兩部宮廷劇《延禧攻略》、《如懿傳》均大受歡迎引起話題，特別是前者更紅到日本﹑英國等國外地方，更登上Google全球年度電視節目搜索第一位。有見清宮戲觀眾百看不厭，內地方面今年亦籌備開拍《熹妃傳》，主角方面曾傳出將由鍾漢良擔任，但最近有最新消息指出是由台灣男星何潤東接演，女主角方面則是內地女星何泓珊，相當引人注目。

又一部宮廷劇《熹妃傳》將開拍。（網上圖片）

事實上，有關《熹妃傳》的開拍傳聞早於去年10月時已經瘋傳，當時傳出拍該劇的導演是一線人物，而該劇的制片人（李小飈）﹑造型指導（陳同勛）等都是有製作過大型電視劇或電影經驗，如《如懿傳》﹑《我的前半生》﹑《紅高粱》﹑《妖猫傳》等，另外還盛傳鍾漢良將出演新一代雍正皇帝。

網傳何泓珊出演女主角。（網上圖片）

何潤東出演雍正？（網上圖片）

約3個月後，《熹妃傳》果真準備開拍，該劇在微博已經開通了官方網站，準備隨時運作。而對於男女主角人選，雖然官網還沒有公佈任何消息，但近日有最新消息指出雍正一角疑找來台灣男星何潤東飾演，而女主角則找來曾拍過《如懿傳》飾演玫嬪的內地女星何泓珊飾演，目前現階段雖未證實屬真屬假，不過已經引起討論，唔少網友都好期待這一部「甄嬛傳2.0版」。另外，《熹妃傳》同樣是由《如懿傳》的相同製作公司出品，預計會在1月開機拍攝。

《熹妃傳》最近開通了官網。（網上圖片）

網稱《熹妃傳》是「甄嬛傳2.0版」。（視覺中國）