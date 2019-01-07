【大帥哥 ·專訪】徐榮失落頒獎禮　嘆次次做助攻：入波又判唔入

回顧2017年張衛健（Dicky)獲無綫高層曾勵珍邀請回巢拍攝台慶劇《大帥哥》，當時無綫為隆重其事，在五星級酒店舉行「歡迎張衛健回巢賀壽參演Tvb五十周年台慶劇《大帥哥》簽約儀式」，無綫兩大高層珍姐（曾勵珍）與樂小姐（樂易玲）更親自到場陪伴Dicky走過紅地毯隆重登場，可以說地位超然，當時有指該劇奪獎聲望高唱入雲。

好可惜《大帥哥》劇集在《萬千星輝頒獎典禮2018》中，竟然一個獎項都沒有，實屬意料之外，連一眾有份參演的演員及視迷都大失所望。今次香港01劇場派出「01林源三」與徐榮進行一場大激鬥比賽，雖然在劇中飾演神槍手「羅義」，槍槍彈無虛發，不過這次較量並不是鬥槍法，而是挑戰徐榮射波有幾勁有幾準，據知他有個稱號是「TVb小志強」腳頭都好重。這回真的可以一邊決鬥，一邊談失獎感受，睇下佢有咩讀白，讓大家一齊來解碼吧。

點擊下圖逐格回顧羅義被馬炭槍殺一幕：

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徐榮在《大帥哥》劇集飾演神槍手「羅義」，槍槍彈無虛發。

首輪大激鬥射點球分高下，如守方成功撲救射門，徐榮就要接受大懲罰不過經過一輪激戰中，門將勇救險球受傷，賽場腰斬。其實在足球比賽當中，有如人生過程的宿影，會經歷障礙和挑戰，有得有失。徐榮亦不例外，07年憑處境起劇《同事三分親》中裘俊，成功入屋，當年更獲提名《萬千星輝頒獎典禮2007》提名最佳男配角，隨後08年也獲提名飛躍進步男藝員及最佳男配角，最終獎項擦身而過。經過20年漫長歲月奮鬥，劇集徐榮體會最深刻：「其實我哋初入行做跑龍套嘅時候，就好似做後備球員一樣，每當有得落場比賽嘅時候，就會拼死去踢，有時候做後備球員都好想踢正選，但都要自己得㗎。」

徐榮：「挑戰⋯好玩唔玩，玩挑戰射波，你知唔知我咩稱號呀，「Tvb小志強呀」，接實呀肥仔。」

徐榮深明道理，如果想踢正選，就要裝備自己，對於今次劇集零獎項，就用足球比喻失落獎項的感受：「講真落得場踢，梗係想贏波啦，好似演戲咁，梗係想套劇攞獎，在我哋隊波當中，我哋有強勁嘅前鋒，張衛健就係我哋嘅頂級前鋒啦，又有中場中洪永城及蔡思貝睇住個中場，負責分波策動攻勢，我就同李嘉左右兩邊突襲落底線出波助攻，攻擊水銀瀉地，仲好高收視。」

徐榮認為個人球技有多好，每場比賽很需要大家共同合先可以贏每場比賽。

但對於《大帥哥》一個獎項都沒有，徐榮就有以下一番解讀：「今次嘅比賽落敗原因，可能係時間唔夠，球證又唔補時，明明波入咗底線，佢又判唔入，嗰刻真係有啲唔憤氣，不過都睇化啦！所以話有時球證嘅角色都好重要，可以話錯失咗奪冠嘅機會，係輸球證，雖然今次落敗，但唔等於事情到了終結，所以我會重新出發，再組裝自己。」在劇中羅義角色戲份又重但又得唔到關注，又是什麼原因？徐榮坦言：「我都好想人去關注，下下我助攻，冇人交波畀我，又冇得射波我又點會被人關注呢。」

人生總會遇到挫折，徐榮仍會堅守崗位，迎難而上衝破困鎖。

有「Tvb小志強」之稱的徐榮年紀40加4，但落場踢波一樣咁有火，一啲都唔輸蝕啲後生仔，仲好跑得又射得，原全感受到對演藝事業上個團火。



場地提供：車路士足球學校

特別嗚謝：梁錦輝教練

徐榮笑看人生