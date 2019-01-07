Coffee林芊妤教產後修復運動　一個月包腹肌再現

Coffee林芊妤去年10月誕下囝囝，不過Instagram上可見她已極速收身，與懷孕前的身材差無幾。已全面正式復工的Coffee，日前終於回歸YouTube，上傳產後修復運動的教學影片，短短兩天便有近3萬人觀看。

Coffee未懷孕前已出名身型勁Fit，經常在網上教瑜伽的她，早就吸納了一班固有的觀眾群。產後的她極速收身，而Coffee當然有拍片教學，大方分享自己獨有的一套產後修復運動。正式開始前，Coffee就講到產後修復運動與一般健身運動不同。由於產子時，腹直肌會被扯開，以致兩塊肌肉中間的空間變大。這套運動著重處理腹直肌分離的問題，Coffee提醒大家如果照做一般劇烈運動，或會對肌肉造成二次傷害，甚至出現假肚腩。

Coffee極速收身，完全與未懷孕前沒有分別。（影片截圖）

跟住做逐格睇：

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女士們想測試自己的腹直肌有否分離問題的話，可以坐在地上，腹部用力。其後用兩指放在腹肌上量度，極速修復成功的Coffee當然幾乎沒有分離問題，不過她提到嚴重者或可放上三隻手指。整套產後修復運動共10種動作，需時約12分鐘。Coffee也特別講到，雖然運動強度不大，可是每次做都會感覺到腹肌逐步修復。相信每一位產後媽媽，持之以恆做運動，都會像Coffee一樣輕易收身成功！

穿起短裙的Coffee，完全不像一位剛生完小孩的媽媽。（網上圖片）

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一齊睇Coffee教你點產後修復：