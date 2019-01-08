myTV SUPER韓劇台變宋仲基、池昌旭頻道？　舊作全日狂loop

宋仲基呢套《善良的男人》早在2013年分別喺J2同無綫劇集台播過，如今喺韓劇台無限輪迴，宋仲基粉絲一定要支持！

大台兩年前強勢推出myTV SUPER，33多條頻道當中包括韓劇台、日劇台、華語劇集台、體育台、24小時新聞台等等。之不過，隨著一次又一次嘅截員，體育台去年8月已被取消，而當時有傳韓劇台、日劇台及華語劇台亦將會滅台。



如果想避開「無限輪迴」，大可選擇點播區嘅《皇后的品格》，劇集由張娜拉、崔振赫及申成祿等人主演，同韓國同步播出。

雖然韓劇台同華語劇台至今仍然運作正常，但播極都係舊劇，例如韓劇台周一至周五播出嘅《愛情上錯身》、《婆媽關係》甚至係《燦爛的遺產》已經至少係3年前嘅作品，係就係舊啲，不過都叫做有得選擇。踏入新一年，韓劇台同華語劇台進入「無限輪迴」形式，星期六由早到晚只係播出《五指咒鳴曲 》，而星期日就齋播《善良的男人》，如果一口氣播晒全劇都話開心啲，但兩台均只播出4集，相常只有池昌旭同宋仲基嘅粉絲會感到滿足，而華語劇則無限loop《談判官》以及《鬼吹燈之精絕古城》，觀眾萬一睇睇下瞓著咗都唔需要擔心會錯過任何精彩鏡頭，因為一定睇得返。

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